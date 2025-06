Felipe Alves assume erro em saída de bola e rebate vaias da torcida do Santa Cruz

Mesmo com a vitória do Santa Cruz por 2 a 0 sobre o Sousa-PB, no estádio do Arruda, pela Série D, o goleiro Felipe Alves foi alvo de críticas e vaias da torcida após cometer uma falha grave na saída de bola durante o primeiro tempo. O erro quase resultou em gol do adversário, gerando insatisfação imediata nas arquibancadas do Arruda. Ciente da repercussão negativa, o arqueiro se pronunciou após a partida, reconheceu o equívoco, mas defendeu o estilo de jogo proposto por Marcelo Cabo. Mesmo com a vitória do Santa Cruz por 2 a 0 sobre o Sousa-PB, no estádio do Arruda, pela Série D, o goleiro Felipe Alves foi alvo de críticas e vaias da torcida após cometer uma falha grave na saída de bola durante o primeiro tempo. O erro quase resultou em gol do adversário, gerando insatisfação imediata nas arquibancadas do Arruda. Ciente da repercussão negativa, o arqueiro se pronunciou após a partida, reconheceu o equívoco, mas defendeu o estilo de jogo proposto por Marcelo Cabo.





O lance aconteceu aos 19 minutos do primeiro tempo, quando Felipe Alves errou um passe e entregou a bola nos pés de Luis Henrique, que cruzou para Ian Augusto finalizar com o gol aberto. A bola, no entanto, explodiu no travessão, evitando o pior para o Santa Cruz.





“Eu sou extremamente humilde em reconhecer quando eu erro. Ali eu errei o passe, e o cara acertou a trave. Se tivéssemos tomado o gol, a responsabilidade seria 100% minha”, admitiu o goleiro.





Apesar da falha, Felipe Alves destacou que a saída de bola curta é uma estratégia treinada pelo time e não uma decisão isolada. O arqueiro também minimizou as vaias, afirmando que entende a cobrança, mas deixou um recado direto aos críticos.





“Quem veio aqui com a maldade de vaiar e fazer mimimi, se a gente ganhar de 10 a 0, ainda vai achar motivo para falar besteira. Estou extremamente tranquilo, feliz para caramba de estar aqui no Santa Cruz, vivendo um bom momento numa competição muito difícil”, explicou.





Apesar do susto, o Tricolor do Arruda conquistou mais três pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase da Série D. A Cobra Coral lidera com folga o Grupo A3, somando 22 pontos. Agora, o Tricolor do Arruda terá um longo tempo de folga antes de voltar a campo. O próximo compromisso do Santa Cruz está marcado para o dia 29 de junho, às 17h, novamente no Arruda, contra o Central.