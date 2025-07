Federação Cearense pede veto à torcida do Santa Cruz em jogo contra o Ferroviário-CE

Em tom de resposta ao vandalismo ao ônibus que transportava a delegação do Ferroviário-CE, ocorrido após a partida contra o Santa Cruz, no último domingo (1), a Federação Cearense de Futebol (FCF) solicitou, em caráter cautelar, a realização do jogo de volta com torcida única. A partida, válida pela oitava rodada da Série D, está marcada para o domingo (8), no Estádio Presidente Vargas. Em tom de resposta ao vandalismo ao ônibus que transportava a delegação do Ferroviário-CE, ocorrido após a partida contra o Santa Cruz, no último domingo (1), a Federação Cearense de Futebol (FCF) solicitou, em caráter cautelar, a realização do jogo de volta com torcida única. A partida, válida pela oitava rodada da Série D, está marcada para o domingo (8), no Estádio Presidente Vargas.





A FCF, que entrou como terceiro interessado no processo protocolado pela CBF junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pretende restringir a presença de torcedores da equipe visitante, como forma de prevenir novos episódios de violência.





“A Federação Cearense de Futebol reitera seu compromisso com a integridade física dos envolvidos nas partidas e seguirá adotando todas as medidas necessárias para evitar novos episódios de violência nos estádios”, afirmou a entidade por meio de nota oficial.





A medida, segundo a entidade, visa preservar a segurança de atletas, comissões técnicas e demais profissionais envolvidos na partida. A federação ressalta a gravidade dos fatos registrados no último fim de semana e afirma que acompanha de perto o andamento do processo no STJD.





Até o momento, o Santa Cruz não se pronunciou oficialmente sobre o pedido feito pela Federação Cearense de Futebol ao STJD. Apesar disso, o clube pernambucano anunciou, em suas redes sociais, o início da venda de ingressos destinados à torcida visitante — a torcida da Cobra Coral.

Confira a nota oficial da Federação Cearense

Na última terça-feira, 3, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) protocolou, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), denúncia relativa ao ataque ao ônibus que transportava a delegação do Ferroviário Atlético Clube, ocorrido após a partida contra o Santa Cruz Futebol Clube, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série D, realizada no domingo (1) em Recife/PE.





Em defesa de seu clube filiado, o departamento jurídico da Federação Cearense de Futebol ingressou, nesta quarta-feira, 4, com um pedido de terceiro interessado no referido processo. Considerando que Ferroviário e Santa Cruz se enfrentarão novamente no próximo domingo, 8 de junho, pela oitava rodada da competição, e tendo em vista a gravidade dos fatos registrados, a Federação solicitará, em caráter cautelar, a proibição da entrada de torcedores e da comercialização de ingressos destinados à equipe visitante, exclusivamente para esta partida, como medida preventiva para evitar novos episódios de violência.





A Federação Cearense de Futebol reitera seu compromisso com a integridade física dos atletas, membros das comissões técnicas e demais profissionais envolvidos na realização das partidas e seguirá acompanhando o desenrolar do processo, adotando todas as medidas necessárias.