Eurico destaca força defensiva do Santa Cruz e mira acesso com a melhor defesa da Série D

Com apenas três gols sofridos em sete jogos, o Santa Cruz ostenta a melhor defesa da Série D. O desempenho sólido na retaguarda tem sido peça-chave na boa campanha da equipe coral, que vive uma sequência positiva e sonha com o acesso. O zagueiro Eurico, um dos pilares do sistema defensivo, destacou o momento vivido pelo grupo e ressaltou o esforço coletivo como fator determinante. Com apenas três gols sofridos em sete jogos, o Santa Cruz ostenta a melhor defesa da Série D. O desempenho sólido na retaguarda tem sido peça-chave na boa campanha da equipe coral, que vive uma sequência positiva e sonha com o acesso. O zagueiro Eurico, um dos pilares do sistema defensivo, destacou o momento vivido pelo grupo e ressaltou o esforço coletivo como fator determinante.





[SAIBAMAIS]“Está sendo muito bom o momento. Fruto de trabalho coletivo. Estamos vindo de uma sequência muito boa de vitórias, que vem nos dando tranquilidade para trabalhar. O ambiente fica bom, todo mundo feliz. Agora é manter os pés no chão, não conseguimos nada ainda. E continuar trabalhando firme para manter essa sequência de vitórias”, afirmou o defensor.





O zagueiro também fez questão de valorizar a participação de todo o time no desempenho defensivo, citando inclusive os atacantes como peças importantes na recomposição. “Esse sistema defensivo é fruto de trabalho. Não parte só da gente [defesa], parte também do pessoal ofensivo. Você vê no jogo, por exemplo, o Thiago Galhardo, que é o nove do nosso time, joga dentro da área para fazer gol. Mas, muitas vezes, ele volta para ajudar. Posso falar dos nossos extremos também, que ajudam. Isso é mérito de todos. Eu quero ter o acesso com a melhor defesa do campeonato”, completou.





Com mais um confronto contra o Ferroviário-CE, no domingo (08), desta vez no Presidente Vargas, Eurico pregou humildade e foco total para manter o bom momento diante de um adversário que ele considera dos mais qualificados. “É um adversário muito difícil. É um dos melhores adversários taticamente que enfrentamos. Vamos ter que ter muita humildade para fazer um bom jogo. Sabemos que não podemos vacilar porque o time deles é perigoso. Temos que estar muito focados para podermos anular eles e conquistar os três pontos”, concluiu.