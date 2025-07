"Essa é a história e o DNA do Santa Cruz", exalta Marcelo Cabo após vitória sobre o Ferroviário

Após a bela vitória do Santa Cruz sobre o Ferroviário por 3 a 1, neste domingo (1), no Arruda, o técnico Marcelo Cabo comentou sobre a postura adotada dentro de campo. Em coletiva de imprensa após o confronto, o comandante tricolor destacou a entrega dos jogadores diante do Ferrão, além do momento positivo que vive o clube nesta Série D. Após a bela vitória do Santa Cruz sobre o Ferroviário por 3 a 1, neste domingo (1), no Arruda, o técnico Marcelo Cabo comentou sobre a postura adotada dentro de campo. Em coletiva de imprensa após o confronto, o comandante tricolor destacou a entrega dos jogadores diante do Ferrão, além do momento positivo que vive o clube nesta Série D.





"Essa é uma característica que a minha equipe vai ter, e é uma que a competição pede. Lembro que, quando cheguei aqui, nos meus primeiros dias, sempre falei isso: pode faltar um dia bom taticamente ou tecnicamente, mas o profissional que vem trabalhar no Santa Cruz tem que deixar tudo lá dentro. Essa é a história e o DNA do Santa Cruz. Esse é o Time do Povo", iniciou Marcelo Cabo.

"A torcida quer ver isso, quer ver a entrega. Vai ter dia que as coisas não vão funcionar, espero que não, mas um dia a gente pode vir a perder. Mas não pode faltar essência, alma, entrega. Vou lutar sempre por isso. Foi isso que a gente demonstrou hoje dentro do jogo", completou o treinador.





O Santa Cruz segue voando nesta Série D e, com o resultado, chegou aos 19 pontos, ocupando a liderança isolada do Grupo A3. Invicta, equipe coral soma seis vitórias e um empate em sete partidas.