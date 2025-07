Lucas Bessa celebra boa atuação e mira sequência no Santa Cruz: 'Confiança está voltando'

Depois de lesões, Lucas Bessa sonha com nova fase no Tricolor

O volante Lucas Bessa, um dos remanescentes do elenco do Santa Cruz desde a temporada passada, vive um momento especial. Após conviver com lesões nos últimos dois anos, o jogador enfim teve uma atuação destacada na vitória sobre o Ferroviário, pela última rodada do primeiro turno da Série D. De quebra, deu a assistência para o terceiro gol coral, marcado por Geovany.





Com apenas cinco partidas disputadas com a camisa tricolor desde que chegou ao clube, Bessa comemorou a chance de atuar e destacou a importância de voltar a ter ritmo de jogo.





“Isso é muito importante, principalmente para recuperar a confiança. Infelizmente acabei sofrendo com muitas lesões e não tive essa sequência de jogos. Mas agora, 100%, foi um jogo muito importante. Ainda mais por poder ajudar a equipe com uma assistência. Querendo ou não, isso faz com que essa confiança volte da melhor forma. Espero continuar no mesmo ritmo e tendo mais minutos para poder ajudar a equipe”, afirmou.





O Santa Cruz volta a enfrentar o Ferroviário neste domingo (08), agora fora de casa - no Presidente Vargas (PV), abrindo o returno da competição. Segundo Bessa, o duelo anterior serviu como aprendizado para o time coral.





“Vamos enfrentar o Ferroviário de novo. Na primeira partida, entramos preparados, sabendo que eles eram uma equipe muito bem organizada taticamente. Aquele jogo serviu para uma análise mais detalhada, para fazermos ajustes táticos, e acredito que isso é mais positivo do que negativo. Vamos agora para essa partida bem mais preparados e em busca dos três pontos”, destacou.





O volante também valorizou o bom momento da equipe tricolor, que encerrou o primeiro turno na liderança do grupo.“Nosso primeiro objetivo foi concluído. Tínhamos como meta terminar em primeiro lugar neste primeiro turno, e agora viramos a chave. A gente tenta esquecer a pontuação e foca em manter o primeiro lugar. Porque, como vimos falando no vestiário, é isso que faz termos um bom ambiente. As vitórias fazem a diferença”, concluiu.





Tabela espelhada

O próximo desafio do Santa Cruz será um reencontro com o Ferroviário-CE, desta vez fora de casa, no Estádio Presidente Vargas, no próximo domingo (8), às 17h30, pela 8ª rodada da competição.