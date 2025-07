Com lesão lombar, Israel desfalca o Santa Cruz por duas semanas

O Santa Cruz não poderá contar com um de seus principais jogadores da Série D. O lateral-direito Israel, titular absoluto da equipe, foi diagnosticado com uma lesão na lombar e ficará afastado dos gramados por pelo menos duas semanas. A informação foi confirmada nesta terça-feira (10) pelo médico do clube, Antônio Mário Valente. O Santa Cruz não poderá contar com um de seus principais jogadores da Série D. O lateral-direito Israel, titular absoluto da equipe, foi diagnosticado com uma lesão na lombar e ficará afastado dos gramados por pelo menos duas semanas. A informação foi confirmada nesta terça-feira (10) pelo médico do clube, Antônio Mário Valente.





Israel já não esteve em campo na derrota por 3 a 1 para o Ferroviário-CE, no último domingo (08), em Fortaleza. Segundo o departamento médico coral, o jogador vinha se queixando de dores na região lombar há cerca de três semanas, com irradiação para a perna — condição conhecida como lomboceatalgia.





"Decidimos, juntamente com a comissão técnica, afastá-lo para tratá-lo de forma definitiva. Israel é um jogador muito intenso, com alta exigência muscular. Acreditamos que em cerca de 15 dias ele estará apto a retornar", explicou.





Com isso, o atleta está fora do confronto do próximo domingo (15), contra o Sousa-PB, no Arruda. A tendência é que Toty, que substituiu o lateral na última rodada, siga na equipe titular. Outro nome que está na disputa é do lateral-direito Yuri Ferraz.





Ainda de acordo com o médico, o tratamento de Israel será baseado em fisioterapia e técnicas regenerativas. Apesar de continuar em atividade leve, o lateral não poderá atuar competitivamente durante o período de recuperação.





Um dos principais nomes do elenco tricolor nesta temporada, Israel soma 17 partidas e três gols com a camisa coral, sendo peça fundamental na campanha da equipe na Série D. A expectativa é que o jogador esteja novamente à disposição do técnico Marcelo Cabo no dia 29 de junho, quando o Santa Cruz encara o Central, no estádio do Arruda.