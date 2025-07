Com capacidade reduzida e biometria facial, estádio do Arruda completa 53 anos mirando modernização com SAF

Estádio do Arruda completa 53 anos com capacidade reduzida, biometria facial e expectativa de modernização com a chegada da SAF Coral

O Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, completa nesta quarta-feira (4) 53 anos de sua inauguração oficial. A data marca mais de meio século de história do palco principal do Santa Cruz, que vive um momento de transição: entre limitações estruturais atuais e a expectativa por mudanças com a chegada da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Com 53 anos de existência, o Colosso do Arruda segue sendo um símbolo do futebol pernambucano e da paixão da torcida tricolor.





Capacidade reduzida e reformas recentes

Atualmente, o Arruda opera com capacidade limitada a 30 mil torcedores. O clube realizou reformas na arquibancada superior no mês de fevereiro, incluindo a reconstrução de escadas, ampliação de corredores e reforço da marquise. As intervenções foram realizadas com recursos próprios da comissão patrimonial do clube. Mesmo com as melhorias, após vistoria realizada em março, o Corpo de Bombeiros manteve a capacidade atual, sem previsão de ampliação.





Tecnologia e segurança: biometria facial obrigatória

A principal novidade para o torcedor coral é a implantação do sistema de biometria facial, que será obrigatória a partir do próximo jogo como mandante. O recurso, estreado na última partida contra o Ferroviário-CE, tem como objetivo reforçar a segurança e agilizar o acesso ao estádio. No entanto, a estreia foi marcada por problemas: falhas técnicas, lentidão nas catracas e filas extensas dificultaram a entrada de torcedores, além de relatos de superlotação em setores das arquibancadas.





Medidas de melhoria no acesso

Diante dos problemas registrados no último jogo, a diretoria do Santa Cruz anunciou ações para melhorar o acesso ao estádio. Entre as medidas previstas estão a contratação de orientadores para atuação nos portões, nova sinalização, balizamento para controle do fluxo e criação de bolsões externos para organização do público. O clube também vai promover atrações no pré-jogo, como shows e promoções dentro das dependências do Arruda, para estimular a chegada antecipada dos torcedores.





SAF e promessa de investimento bilionário

O futuro do estádio e do clube passa diretamente pela SAF do Santa Cruz, que está em fase final de estruturação. Segundo o plano apresentado, a nova gestão pretende investir R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos. Entre as prioridades estão a modernização do estádio e melhorias no CT Ninho das Cobras.





Média de público impressiona Apesar das restrições de capacidade, o Santa Cruz vem registrando uma das maiores médias de público do país em 2025. Em nove jogos como mandante, o clube levou ao Arruda um total de 210.441 torcedores, com média de 23.382 pessoas por partida. O número coloca a Cobra Coral à frente de 13 clubes da Série A, incluindo equipes como Botafogo, Santos, Grêmio, Ceará e Vasco, além de superar todos os clubes das Séries B e C. O dado reforça a força da torcida coral, mesmo em um momento de reestruturação.