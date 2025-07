"Cinco milhões não podem pagar por um só", lamenta Marcelo Cabo sobre ausência da torcida do Santa Cruz contra o Ferroviário, no PV

A ausência da torcida do Santa Cruz no jogo deste domingo (8), contra o Ferroviário, pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, foi tema na coletiva pré-jogo do técnico Marcelo Cabo. A ausência da torcida do Santa Cruz no jogo deste domingo (8), contra o Ferroviário, pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, foi tema na coletiva pré-jogo do técnico Marcelo Cabo.

A decisão do STJD de tornar o confronto em Fortaleza um jogo de torcida única, com entrada permitida apenas para torcedores do time cearense, foilamentada pelo comandante coral nesta sexta-feira (6).





"Primeiro, eu quero pedir desculpa àqueles profissionais que estavam no ônibus do Ferroviário. A minha solidariedade a eles, porque ali eram profissionais, pais de família que estavam trabalhando, e foram alvejados com uma pedrada. Minha desculpa e minha solidariedade a todos os profissionais que estavam dentro daquele ônibus, porque um dia eu já passei por isso também. Graças a Deus ninguém se feriu, ninguém se machucou", declarou Cabo.





O episódio de violência ocorreu no último domingo (1), após o jogo entre Santa Cruz e Ferroviário no Arruda, vencido pelo time pernambucano por 3 a 1. Quando a delegação cearense deixava o estádio rumo ao hotel, o ônibus foi atingido por uma pedra, mesmo com escolta policial. O incidente motivou a Federação Cearense de Futebol (FCF) a acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que acatou o pedido e determinou torcida única no confronto de volta.





"Minha tristeza por essa resolução do STJD pelo não comparecimento do nosso torcedor no Presidente Vargas. A minha solidariedade à nossa torcida, porque eu averiguei tudo, como todos. A minha opinião é que foi um fato isolado. Não foi a torcida do Santa Cruz, e sim um torcedor, que a imagem prova isso, e nem com uniforme do clube ele estava", disse o treinador coral.





"A torcida do Santa Cruz não devia ser punida, e sim esse cidadão, na esfera criminal e na esfera que assim pudesse penalizá-lo pelo ato. Eu respeito a decisão do STJD, mas espero poder contar com o nosso torcedor. Cinco milhões de torcedores não podem pagar por um cidadão, que eu nem sei se é torcedor do Santa Cruz. Ninguém conseguiu identificar. Acredito que tenha sido uma medida prévia do STJD, e espero que os fatos sejam apurados a fundo pelas autoridades, e que esse cidadão pague pelo ato que ele fez de atingir um pai de família", completou.

DECISÃO





Enquanto isso, o Santa Cruz segue aguardando um posicionamento oficial da CBF sobre a liminar do STJD. Nos bastidores, o departamento jurídico do clube apresentou defesa prévia, contestando a medida e tentando assegurar o direito de sua torcida acompanhar o time na capital cearense.





Um detalhe que causou ainda mais frustração entre os torcedores tricolores foi o início da venda de ingressos para o setor visitante por parte do Ferroviário. Alguns torcedores do Santa Cruz chegaram a adquirir as entradas, mas a comercialização foi suspensa após a liminar do STJD. O Ferroviário prometeu reembolsar integralmente o valor pago pelos ingressos. A bola rola neste domingo (8), às 17h30, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.