Beto Lago: 'SAF do Santa Cruz promete ser uma revolução em três cores'

Na terça-feira, tive a alegria de lançar meu livro “Sport, Uma Razão Para Viver”, no Boi & Brasa Churrascaria. Cercado por amigos, torcedores e familiares, todos unidos pela paixão ao vermelho e preto. Infelizmente, a chuva impediu a presença de muitos outros. No entanto, ontem, o dia foi puxado. Além de enviar os livros aos compradores, dediquei uma parte do meu tempo a examinar a proposta vinculante para a SAF do Santa Cruz. O contrato de compra e venda de ações sob unidade produtiva isolada, compromisso de investimento e outras avenças tem 217 páginas. Aqueles que se dispuserem a lê-lo certamente precisarão do suporte de advogados e economistas. O documento é assinado pelo Santa Cruz Futebol Clube, Cobra Coral Participações S.A., ARK Gestora de Recursos e a Associação dos Torcedores e Amigos do Santa Cruz. Entre os muitos detalhes do contrato, que inclui quatro aditamentos, uma carta de oferta vinculante e dois anexos financeiros, destaca-se a reestruturação das ações da SAF: 10% das Ações On Classe A permanecerão com o clube, enquanto 90% das Ações On Classe B serão transferidas para a investidora.

O documento especifica valores de aquisição, recursos de manutenção e prazos para o cumprimento das condições estabelecidas. Um aspecto notável é o item 6, que trata da inalienabilidade do estádio do Arruda, deixando claro que a SAF terá até a liberdade de escolher o tipo de grama a ser utilizado. É imprescindível aprofundar nos detalhes dessa proposta, especialmente entre conselheiros, sócios e torcedores do Santa Cruz. É fundamental que o debate seja amplo e aberto, pois o clube está prestes a passar por uma verdadeira revolução em três cores.





Contrato controverso

Os bastidores seguem agitados no Náutico, após as declarações do técnico Hélio dos Anjos, ao insinuar que pessoas trabalham contra os interesses do clube. Isto ocorreu em um contexto onde a diretoria pretendia discutir rapidamente a renovação do contrato com a FutebolCard, protocolado no dia 11. De acordo com o regimento do clube, o Conselho precisa de 3 a 5 dias após a convocação para realizar uma reunião extraordinária sobre o assunto.





Cuidado com as cláusulas

É vital que o contrato em questão seja analisado com extrema cautela. Ele apresenta cláusulas que poderão impactar negativamente as gestões futuras do clube alvirrubro. O acordo prevê a sua ampliação por cinco anos, incluindo luvas e outras possibilidades que, sinceramente, é difícil acreditar que sejam aprovadas no Conselho. Um incêndio que não precisava nos Aflitos.





Estacionamentos dos Beneméritos

Uma reclamação pertinente entre os conselheiros beneméritos do Santa Cruz: a dificuldade em estacionar seus carros nas dependências internas do clube. Muitos alugam garagens o ano inteiro, mas sofrem com mudanças nas rotas de trânsito e falta de informação clara por parte dos guardas, resultando em perda de tempo e, claro, aumento do trânsito nas proximidades. Alguém precisa corrigir isso.