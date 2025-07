Beto Lago: 'Futebol do Santa Cruz recuperou a confiança de seu torcedor'

O Tricolor do Arruda é o atual líder do Grupo A3 da Série D, com 19 pontos somados, sendo seis vitórias e um empate

O Santa Cruz, sob a direção do técnico Marcelo Cabo, está trilhando um caminho sólido em busca da classificação antecipada na Série D do Campeonato Brasileiro. Com impressionantes 19 pontos conquistados em 21 possíveis no grupo A3, o Tricolor tem uma das melhores campanhas da competição, dividindo este posto com o ASA, que lidera o grupo A4. Porém, mais do que a pontuação, vale destacar o futebol apresentado em campo, que recuperou a confiança do seu torcedor. A equipe não se destaca apenas pela qualidade individual de jogadores como Thiago Galhardo, Geovany, William Alves, Thiaguinho, Israel e Felipe Alves, mas também pela atitude coletiva que coloca em cada partida. No contexto da Série D, onde o suor e a luta superam a inspiração, o Santa Cruz se mostra pronto para enfrentar os desafios. A transição na comissão técnica, com a saída de Itamar Schülle e chegada de Cabo, trouxe um novo nível de qualidade tática e técnica à equipe. Essa mudança era necessária, pois o time já havia alcançado os limites de sua performance anterior. Agora, com 10 pontos de vantagem sobre o Treze, quinto colocado, a classificação para a próxima etapa da competição se torna cada vez mais palpável. Se a equipe mantiver o ritmo e a atitude, o ano de 2025 pode marcar a última temporada na Série D para o clube coral.

A entrevista do executivo de Futebol do Sport, Thiago Gasparino, trouxe mais indagações do que esclarecimentos. Ao afirmar que António Oliveira permanecerá no comando, caiu como um desânimo entre os torcedores. Suas palavras levantaram outros questionamentos. Ele mencionou que o atual elenco não se enquadra no estilo de jogo do treinador, mas isso levanta a dúvida: então, por qual motivo se contratou um técnico cujo modelo de jogo não é compatível com os jogadores que possui?

Insegurança

Além disso, Gasparino sinalizou uma melhoria de 35% na carga de treinamento e 15% no volume de ações de alta intensidade, mas não abordou os problemas enfrentados pela equipe. Sua promessa de trazer jogadores que 'suem a camisa' peca por ser demasiado vago frente à necessidade urgente de ganhar a confiança e o respeito do grupo. A entrevista se revelou insegura, com respostas evasivas que deixaram o torcedor ansioso por mudanças concretas.

Nova proposta de SAF no Náutico

A chegada de uma nova proposta vinculante para a SAF do Náutico demonstra que a diretoria está empenhada em estabelecer parcerias melhores para o clube. Agora, é crucial que seja debatida amplamente no Conselho, que desempenhou um papel vital ao barrar a primeira investida, que poderia resultar em prejuízos para o Timbu. Entretanto, é importante que a discussão seja moderada, permitindo um diálogo respeitoso e cordial com os investidores. O futuro do Náutico pode ser moldado por essa nova oportunidade, mas a união e a clareza nas ações serão essenciais para o sucesso dessas negociações.