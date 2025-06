Beto Lago: 'Cessão do Estádio do Arruda vai gerar muito debate entre torcedores'

Dia agitado no futebol estadual. A repórter Camila Souza, do ge Pernambuco, trouxe os detalhes da proposta vinculante apresentada pela Cobra Coral Participações S.A. para adquirir 90% das ações da futura SAF do clube. O assunto foi debatido em uma entrevista com o presidente Bruno Rodrigues, que será exibida no Beto Lago DePrimeira, no YouTube. Neste resgate coral, o dirigente expressou sua satisfação neste processo. "Nunca trabalhei tanto na minha vida, mas também nunca me senti tão feliz", declarou. A proposta traz investimentos significativos: R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos, com a Cobra Coral Participações detendo 90% das ações e o Santa Cruz mantendo 10%. Importante ressaltar que todos os rendimentos gerados a partir da assinatura do contrato são diretamente repartidos, garantindo ao clube uma receita de 10% sobre receitas, das vendas de ingressos, ou de um potencial restaurante no Arruda e até negociações de talentos da base.

A cessão do Arruda à SAF foi outro ponto central abordado. Segundo ele, o fechamento de um contrato dessa magnitude seria impossível sem a inclusão do estádio. O retrofit está nos planos, transformando o Arruda, além de buscar a diversificação com restaurantes, escritórios e um museu. Detalhe: os atuais proprietários de cadeiras e camarotes não perderão seus direitos, e outros espaços serão construídos para alavancar a capitalização. Porém, o tema cessão do Arruda não foi bem digerido pela massa tricolor. Vai ter discussão forte no Conselho e na Assembleia.





Amarras no contrato

O presidente destacou as "amarras" na proposta. "Qualquer movimentação envolvendo a SAF precisa da autorização do clube. Derrubar o estádio para construir um shopping ou prédio está fora de questão", enfatizou. Existe cláusulas que caso a Cobra Coral não cumpra as metas, o clube poderá reaver as ações, retornando à condição de acionista majoritário.





Identidade protegida

Bruno Rodrigues garantiu que a identidade do Santa Cruz está protegida. Mudanças na camisa, nas cores ou no escudo estão proibidas. "A nossa tradição e história serão preservadas. Ninguém vai mexer naquilo que faz do Santa Cruz um clube tão significativo", assegurou.





Recuperação Judicial

Sobra a Recuperação Judicial, Bruno esclareceu que a dívida atual gira em torno de R$ 300 milhões, inviável para a saúde financeira do Santa Cruz. A proposta da SAF surge como a única saída, segundo o dirigente, permitindo apresentar um plano de pagamento aos credores. "Essa é a única maneira de resolvermos nossa situação financeira", destacou.





Esportes Olímpicos

Bruno confirmou que seguirá como presidente do clube e anunciou a criação da diretoria de esportes olímpicos e amadores. Seu objetivo é fortalecer práticas esportivas como basquete, handebol, voleibol e ginástica olímpica, com a intenção de colocá-las nas ligas nacionais.