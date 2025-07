Autor de dois gols contra o Ferroviário, Thiaguinho celebra momento de superação no Santa Cruz: "Eu vinha sendo cobrado"

Thiaguinho foi autor de dois gols na vitória do Santa Cruz por 3 a 1 sobre o Ferroviário, neste domingo (1), no Arruda, pela 7ª rodada da Série D. O atacante vive uma fase iluminada com a camisa coral. Thiaguinho foi autor de dois gols na vitória do Santa Cruz por 3 a 1 sobre o Ferroviário, neste domingo (1), no Arruda, pela 7ª rodada da Série D. O atacante vive uma fase iluminada com a camisa coral.





[SAIBAMAIS]Após a partida, em entrevista à Rádio Jornal, o camisa 17 fez questão de valorizar o momento que vive no Santa Cruz e relembrou as críticas que enfrentou no final do Campeonato Pernambucano. Emocionado, celebrou a volta por cima e o bom desempenho dentro de campo.

"É só glorificar a Deus por esse momento. Eu vinha sendo muito cobrado ao final do Campeonato Pernambucano, mas, graças a Deus, não desisti, continuei lutando e os resultados estão aparecendo. É glorificar e dar parabéns à minha equipe pela dedicação dentro de campo", expressou o atleta.





O atacante tem sido uma das principais peças ofensivas do Santa Cruz. O Time do Povo já balançou as redes 13 vezes em sete jogos. Com os dois gols marcados diante da equipe cearense, Thiaguinho chegou a três na Série D, e foi decisivo mais uma vez para manter o clube invicto e isolado na liderança do Grupo A3 da competição, agora com 19 pontos somados.





A Cobra Coral volta a enfrentar o Ferroviário no próximo domingo (8), às 17h30, desta vez no Estádio Presidente Vargas, pela 8ª rodada.