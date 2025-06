Arma secreta tricolor: Santa Cruz tem Arruda como fator decisivo na Série D

O Santa Cruz lidera o Grupo A3 da Série D com 22 pontos, onde mais da metade foi conquistado em seu domínio, já são quatro partidas no Estádio do Arruda pela quarta divisão, onde a Cobra Coral venceu todas. A arma secreta do tricolor, como de praxe, tem sido a força dos torcedores no campo, onde nos últimos 10 jogos em casa, o Tricolor do Arruda venceu nove e perdeu apenas um. O Santa Cruz lidera o Grupo A3 da Série D com 22 pontos, onde mais da metade foi conquistado em seu domínio, já são quatro partidas no Estádio do Arruda pela quarta divisão, onde a Cobra Coral venceu todas. A arma secreta do tricolor, como de praxe, tem sido a força dos torcedores no campo, onde nos últimos 10 jogos em casa, o Tricolor do Arruda venceu nove e perdeu apenas um.





Recentemente, o Santa Cruz bateu uma grande marca jogando como mandante. Em apenas quatro jogos no Estádio do Arruda, a Cobra Coral ultrapassou a marca de 100 mil torcedores presentes em sua casa. A marca mostra que não importa a divisão que o Tricolor esteja, a torcida sempre seguirá junto à equipe. A força como mandante pode ser exatamente o diferencial necessário para levar o clube de volta à Série C.





Com a melhor campanha geral da Série D, a Cobra Coral soma 81% de aproveitamento na competição, com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota, além de um saldo de 10 gols, onde são 16 marcados e apenas seis sofridos até o momento. O Santa Cruz ainda tem três jogos como mandante na fase de grupos, contra: Central, Santa Cruz-RN e Treze. Caso o tricolor confirme a classificação para a próxima fase, decidirá os confrontos do mata-mata no Estádio do Arruda.





ESTATÍSTICA

Nos últimos 30 jogos oficiais em casa, desde 2023, o Santa Cruz soma 72% de aproveitamento. Onde são 20 vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com 49 gols marcados e 23 sofridos.

A Cobra Coral volta a campo no dia 29 de junho, onde enfrenta a Patativa, vice-líder do grupo A3, com cinco pontos de diferença entre os dois. A partida acontece no Estádio do Arruda, às 17h. Esse será o terceiro confronto entre Santa Cruz e Central no ano de 2025, onde o Tricolor do Arruda levou a melhor nos outros dois.