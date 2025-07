Santa Cruz detalha ações para evitar novos transtornos no acesso ao estádio do Arruda

Após os transtornos registrados no jogo do último domingo (1), o Santa Cruz anunciou, nesta terça-feira (3), uma série de medidas para melhorar o acesso dos torcedores ao Estádio do Arruda. A iniciativa ocorre após problemas na estreia do sistema de biometria facial, utilizado como teste na partida contra o Ferroviário-CE. A próxima partida no reduto coral é no dia 15 de junho, contra Sousa. Após os transtornos registrados no jogo do último domingo (1), o Santa Cruz anunciou, nesta terça-feira (3), uma série de medidas para melhorar o acesso dos torcedores ao Estádio do Arruda. A iniciativa ocorre após problemas na estreia do sistema de biometria facial, utilizado como teste na partida contra o Ferroviário-CE. A próxima partida no reduto coral é no dia 15 de junho, contra Sousa.





[SAIBAMAIS]Durante o evento, houve acúmulo de torcedores nas proximidades dos portões 7 e 10, o que gerou falhas na identificação facial e atrasos no acesso. Muitos torcedores relataram lentidão e erros na leitura do sistema, provocados principalmente pela grande quantidade de pessoas tentando se identificar ao mesmo tempo. O clube também identificou tentativas de acesso com ingressos falsos e com biometria cadastrada, mas sem check-in (no caso de sócios) ou sem compra de ingresso.





O cenário levou a tumultos e até danos em catracas, o que motivou a diretoria coral a reunir-se com os responsáveis pela operação do jogo e segurança para definir ações de correção já para o próximo confronto no Arruda.

AÇÕES

Entre as principais medidas anunciadas estão a contratação de orientadores para atuar em todos os portões, implantação de nova sinalização e balizamentos com criação de bolsões para controle de fluxo. Além disso, o clube promete promover atrações pré-jogo, como shows e promoções, para estimular a chegada antecipada do público.





“O objetivo é proporcionar uma experiência mais tranquila e segura ao torcedor. Esse é um processo de transição que requer ajustes e colaboração de todos”, afirmou o clube em nota oficial.

BIOMETRIA OBRIGATÓRIA