Após folga, Santa Cruz se reapresenta com foco na reta final da Série D

O Tricolor do Arruda retorna ao trabalhos, com foco no duelo contra a Patativa no último domingo de junho

Após a folga no início da semana, o elenco do Santa Cruz se reapresenta nesta quinta-feira (19), para dar sequência à preparação visando o duelo contra o Central, no domingo, dia 29 de junho, no Estádio do Arruda, às 17h . O jogo válido pela 11ª rodada coloca frente a frente o líder e o vice-líder do Grupo A3 da Série D

[SAIBAMAIS]Com 22 pontos conquistados e a melhor campanha geral da quarta divisão, o Tricolor do Arruda volta aos trabalhos com a confiança em alta. São sete vitórias, um empate e apenas uma derrota no campeonato, com 16 marcados e apenas seis sofridos.





A reapresentação do elenco marca o início de uma sequência decisiva para a Cobra Coral, onde restam apenas cinco partidas para o fim da fase de grupos, e o elenco comandado por Marcelo Cabo tem o objetivo de permanecer na liderança e chegar com a vantagem do mando de campo para os confrontos eliminatórios.





PRÓXIMOS CONFRONTOS

O Santa Cruz ainda tem três jogos como mandante na fase de grupos, onde enfrenta Central, Santa Cruz-RN e Treze. Já como visitante a Cobra Coral duela contra América-RN e Horizonte. Dentro de casa, o Tricolor do Arruda tem a 2ª melhor campanha do seu grupo. Enquanto fora dos seus domínios, o Santa Cruz tem o melhor desempenho dentre todos os clubes do Grupo A3.

Santa Cruz x Central

x Central Santa Cruz x Santa Cruz-RN

x Santa Cruz-RN América-RN x Santa Cruz

Horizonte x Santa Cruz

Santa Cruz x Treze