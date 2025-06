Adversário do Santa Cruz, Sousa-PB não vence como visitante desde janeiro

O Santa Cruz entra em campo neste fim de semana com um dado estatístico ao seu favor. O adversário da vez, o Sousa-PB, não sabe o que é vencer como visitante há quase cinco meses. A última vitória do Dinossauro do Sertão longe de seus domínios foi em 19 de janeiro, quando bateu o Esporte de Patos por 3 a 1, pelo Campeonato Paraibano. O Santa Cruz entra em campo neste fim de semana com um dado estatístico ao seu favor. O adversário da vez, o Sousa-PB, não sabe o que é vencer como visitante há quase cinco meses. A última vitória do Dinossauro do Sertão longe de seus domínios foi em 19 de janeiro, quando bateu o Esporte de Patos por 3 a 1, pelo Campeonato Paraibano.





Desde então, o time paraibano disputou 12 partidas fora de casa e não venceu nenhuma. Foram quatro empates e oito derrotas, um desempenho que acende o alerta do Dinossauro do Serão, que tenta reverter a má fase atuando longe de Sousa.





Na Série D do Campeonato Brasileiro, o retrospecto é ainda mais preocupante. Em quatro jogos fora de casa, o Sousa perdeu todos. Caiu diante de Santa Cruz-RN (1 a 0), Treze-PB (1 a 0), Horizonte-CE (2 a 1) e América-RN (2 a 0). O ataque paraibano balançou as redes apenas uma vez nesses confrontos, enquanto a defesa foi vazada em seis oportunidades.





Com o desempenho instável como visitante, o Sousa chega pressionado ao duelo contra o Santa Cruz, que busca aproveitar o mando de campo para somar pontos importantes na competição. A partida promete ser decisiva para as pretensões das duas equipes no grupo A3 da Série D. A Cobra Coral busca se isolar cada vez na liderança do Grupo, enquanto o Dinossauro busca chegar perto do grupo de classificação.