Acertado com o Santa Cruz, Renato assiste jogo no Arruda e tira foto com Dênis Marques: 'Esse é fera'

O Santa Cruz está prestes a anunciar oficialmente a contratação do atacante Renato como novo reforço para a temporada. Antes mesmo da formalização do vínculo, o jogador demonstrou sintonia com o clube ao assistir, no último domingo (1), a vitória da Cobra Coral sobre o Ferroviário-CE, por 3 a 1, no Estádio do Arruda, pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.





Durante sua visita ao estádio, Renato publicou nas redes sociais uma foto ao lado do ex-atacante Dênis Marques, ídolo da torcida coral. "Esse é fera! Satisfação em revê-lo, irmão! Tmj", escreveu o jogador.





Renato estava na Ponte Preta, mas perdeu espaço na equipe de Campinas. Em 2024, disputou apenas quatro partidas – somando atuações no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Embora tivesse contrato com o clube paulista até o fim de 2025, foi liberado por não fazer parte dos planos do técnico da Macaca.





A contratação do atacante atende a um pedido direto do técnico Marcelo Cabo, que recentemente afirmou a necessidade de reforços para os lados do ataque. Em entrevista ao programa *Léo Medrado & Traíras*, o treinador destacou a carência de jogadores de velocidade e profundidade no elenco.





Revelado pelo Sport como lateral-direito, Renato se reinventou ao longo da carreira e consolidou-se como atacante. Seu melhor momento recente foi em 2023, pelo CRB, quando marcou 18 gols e distribuiu quatro assistências em 48 partidas. No entanto, o jogador tem lidado com lesões nos últimos anos, o que reduziu sua sequência de jogos.





Com a chegada de Renato, o Santa Cruz espera ganhar força ofensiva e mais opções para a disputa da Série D, na qual busca o acesso à Série C após temporadas difíceis.