A pedido de investidores, Santa Cruz altera entrega de documentação da SAF; veja data

O processo de implantação da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Santa Cruz teve um novo ajuste no calendário. A entrega da proposta ao Conselho Deliberativo e à Comissão Fiscal, inicialmente marcada para esta segunda-feira (2), foi adiada para a próxima sexta-feira (6), após solicitação da Cobra Coral Participações. Há expectativa da publicidade da proposta para a torcida.

"A Cobra Coral Participações nos solicitou, oficialmente, cinco dias de prazo para juntar documentos, questões burocráticas, reafirmando que nada muda na questão negocial. Então o prazo, que seria no dia 2, foi estendida até sexta-feira (05). Então na sexta-feira essa documentação estará no Conselho Fiscal e no Conselho Deliberativo", revelou o presidente coral, em entrevista à Rádio Jornal.

Na visão de Bruno Rodrigues, esse pedido é visto com naturalidade. “É natural. É impressionante o volume de documentos que se trabalha numa questão como essa. Eu não sei na verdade quais são os documentos, mas foi um pedido deles”, completou.





