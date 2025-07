Vice-presidente de futebol do Náutico, Eduardo Granja, recebe alta do hospital

O vice-presidente de Futebol do Náutico, Eduardo Granja, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (9), após quase uma semana internado em um hospital particular do Recife. A informação foi comunicada por meio de nota oficial divulgada pelo clube alvirrubro. O vice-presidente de Futebol do Náutico, Eduardo Granja, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (9), após quase uma semana internado em um hospital particular do Recife. A informação foi comunicada por meio de nota oficial divulgada pelo clube alvirrubro.

[SAIBAMAIS]O dirigente havia sido hospitalizado na noite da última terça-feira (3), após suspeita de AVC (acidente vascular cerebral). Granja continuará afastado das atividades por pelo menos mais uma semana, com orientação médica, em período de recuperação.





Eduardo Granja está no Náutico desde a metade de 2024, quando se tornou o diretor de futebol do clube. Em caso de uma nova atualização, o estado de saúde do vice-presidente de Futebol do Timbu será comunicado.

Confira o comunicado divulgado pelo Náutico:

O Clube Náutico Capibaribe informa que o vice-presidente de Futebol, Eduardo Granja, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (9). Por orientação médica, ele permanecerá afastado das atividades por pelo menos mais uma semana, em período de recuperação.





O clube segue prestando todo o suporte necessário ao dirigente. Qualquer nova informação relevante será comunicada oportunamente.