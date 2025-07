Vice-presidente de futebol do Náutico, Eduardo Granja, é hospitalizado com suspeita de AVC

[SAIBAMAIS]A notícia foi divulgada pelo jornalista Renato Barros, do TimbuCast, e confirmada pelo Diario de Pernambuco. Granja está acompanhado pela família e recebendo cuidados médicos em um hospital particular do Recife.





COMUNICADO NÁUTICO

“Granja está bem e fará os exames necessários para fechamento do diagnóstico.





O clube prestará todo suporte necessário visando à sua pronta recuperação o mais breve possível. Em momento oportuno, a família prestará maiores informações.”





Granja está no clube desde a metade de 2024, quando se tornou o diretor de futebol do time alvirrubro. O momento do Náutico também não é dos melhores dentro de campo. O Timbu vive uma sequência negativa, sem vencer há três partidas. A equipe alvirrubra ocupa atualmente a 12ª posição na tabela, com nove pontos conquistados em oito jogos disputados, o que tem gerado pressão para a diretoria, comissão técnica e jogadores.





Este é o terceiro caso de AVC envolvendo nomes ligados ao futebol pernambucano só neste ano. Em fevereiro, o jornalista e colunista do Diario de Pernambuco, Léo Medrado, sofreu um AVC isquêmico e precisou ficar duas semanas internado. Já em março, o ex-jogador Kuki, considerado o maior ídolo recente da história do Náutico, também foi hospitalizado após um AVC isquêmico, ficando por quase três semanas internado. Ambos seguem em processo de recuperação em suas residências.





