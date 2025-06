"Todos com Kuki": Náutico promove leilão solidário para apoiar ex-atacante

[SAIBAMAIS]A ação foi lançada oficialmente ontem (16), durante o jogo entre Náutico e Maringá, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Em campo, os jogadores do Timbu usaram camisas especiais estampadas com o nome "Kuki" e um patch exclusivo em homenagem ao ídolo. As camisas entraram em leilão após a partida na plataforma da Play For a Cause, com lances a partir de R$600. A camisa 11, número que marcou a carreira de Kuki, terá lance inicial de R$1 mil. Todas as peças foram autografadas pelos atletas.





Além das camisas utilizadas na partida, a campanha também prevê o leilão de itens históricos da carreira de Kuki (ainda em definição). A arrecadação será destinada diretamente ao custeio de tratamentos e cuidados médicos do ex-jogador.





"Kuki é o ídolo de milhares de alvirrubros. É, sem nenhuma sombra de dúvidas, um dos maiores nomes da nossa história. Esse é o momento de retribuir tudo o que ele fez pelo Náutico e pela nossa torcida. São ações que visam, antes de tudo, reconhecer esta história e perpetuar ainda mais o seu nome, além ajudar na sua tão importante recuperação", destaca o presidente alvirrubro, Bruno Becker.





"Acreditamos que o esporte tem o poder de mobilizar pessoas em torno de causas que realmente importam. Kuki é um símbolo de dedicação e amor ao Náutico, e estamos honrados em unir forças com o clube e com a torcida para apoiá-lo neste momento delicado", afirma André Georges, fundador e CEO da Play For a Cause.









SERVIÇO





Ação: Leilão Solidário "Todos com Kuki"





Data: de 16 a 26 de junho





Lances iniciais: - Camisas usadas no jogo Náutico x Maringá, autografadas pelos jogadores R$600

- Camisa 11 usada no jogo - R$1 mil

Um dos maiores ídolos da história do Náutico, Kuki enfrenta um grande desafio em sua vida fora das quatro linhas. Em abril deste ano, o ex-atacante sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, desde então, vem necessitando de cuidados médicos especializados. Para apoiar sua recuperação, o Náutico se uniu à plataforma de impacto social Play For a Cause e lançou a campanha "Todos com Kuki", que inclui um leilão solidário entre os dias 16 e 26 de junho.