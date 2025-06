Reencontro emocionante: Kuki volta aos Aflitos para acompanhar o Náutico e recebe homenagens

[SAIBAMAIS]Não podendo ser de outra forma, o retorno de Kuki aos Aflitos foi marcado por homenagens de diferentes formas ao ídolo. O ex-jogador acompanhou o primeiro tempo da partida no meio da torcida alvirrubra e foi reverenciado por quem esteve presente nas sociais do Timbu. O ídolo viu seu nome ecoado por todo o estádio na marca dos 11 minutos da primeira etapa, referência ao número usado por ele como jogador do Náutico.

Foi a primeira vez em que o ex-jogador pisou nos Aflitos após sofrer o AVC, em abril deste ano. Ele foi acompanhado pela esposa Vanessa e a pequena Helena, filha do casal, que nasceu assim que o baixinho recebeu alta do hospital. "Não tem preço, não tem palavras para falar sobre esse momento", falou emocionado Kuki, entre os vários abraços e saudações que recebeu dos torcedores no estádio.

MAIS HOMENAGENS

Além da homenagem por parte da torcida, todos os jogadores do Timbu entraram em campo com o nome de Kuki no uniforme e um patch especial com referência ao ex-atleta. O movimento faz parte de uma ação de leilão solidário e as camisas usadas entraram em leilão. As camisas ficam em leilão no dia 16 até o dia 26 de junho, na plataforma Play For a Cause.





As demais cinco ações em prol de Kuki que foram adotadas pelo Náutico incluem: placas de campo personalizadas para jogos nos Aflitos e o valor destinado à Kuki, lançamento de camisa retrô com referência ao ex-jogador, leilão de item histórico do atleta, apresentação da estátua de Kuki que será constituída na sede e conteúdo sobre o ídolo no site oficial do Náutico.

AVC ISQUÊMICO

Um dos maiores ídolos da história do Timbu sofreu o grande susto no mês de abril e, desde então, vem se recuperando com o auxílio médico. O ex-jogador passou 15 dias internado pós-AVC e agora se recupera em casa, ao lado da esposa e da filha recém-nascida. Desde a necessidade de cuidados médicos especializados, uma grande corrente solidária se formou para ajudar financeiramente o ídolo alvirrubro. Além do Náutico, os rivais Santa Cruz e Sport também participaram de ações em prol da recuperação de Kuki.

















































