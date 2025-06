Paulo Sérgio iniciará transição física e se aproxima de retorno no Náutico

O médico do clube Felipe Fragoso falou sobre a lesão e a recuperação do atacante





O médico destacou o empenho de Paulo Sérgio em retornar brevemente para os gramados e estipulou a data do retorno para a transição física do atleta. "Paulo Sérgio apresentou uma lesão muscular da região anterior da coxa, uma lesão grau 2. Vinha progredindo bem no nosso protocolo de reabilitação, porém já na transição, voltou a apresentar sintomas no mesmo local", iniciou Felipe Fragoso.





“Por esse motivo optamos por retardar um pouco o protocolo de retorno do atleta. O atleta está bem empenhado em sua recuperação, trabalhando inclusive em horários especiais. Se não houver nenhuma intercorrência no processo, já no sábado (21) ele inicia o processo de transição física”, completou.





Paulo Sérgio foi desfalque nas últimas sete partidas do Náutico e aguarda para retornar a equipe. O próximo compromisso do Náutico acontece no dia 29 de junho, em visita ao Tombense.





