Para classificar na Copa do Nordeste, Náutico terá que quebrar tabu histórico contra o Bahia; confira

[SAIBAMAIS]O Náutico nunca venceu o Bahia com o mando dos baianos. Em 24 partidas realizadas até hoje, o Tricolor venceu por 17 vezes, com mais 7 empates no retrospecto.





O duelo mais recente em Salvador ocorreu no ano passado, também pelo Nordestão. Na ocasião, o Bahia triunfou com 3 a 0 sobre os alvirrubros, em partida válida pelas quartas de final.





Levando em conta o retrospecto geral de confrontos, os baianos também levam ampla vantagem. Em 43 jogos durante a história, o Tricolor de Aço tem 22 vitórias – 51% - contra oito vitórias do Náutico e mais 13 empates.





Situação do Náutico para classificar





Com a derrota do próprio Bahia na última quarta-feira (4) para o Confiança, o Timbu deixou o G4 do Grupo B, ficando 2 pontos longe do 4º colocado. O Náutico precisa vencer na última rodada e secar os seus adversários diretos – CSA, Confiança e Ceará, com um dos três precisando ser derrotado.









Em meio à pausa no Campeonato Brasileiro da Série C, o Náutico decide neste sábado (7), às 17h30, a sua vida na Copa do Nordeste 2025, em duelo pela última rodada da fase de grupos. Para o Timbu, só a vitória interessa contra o Bahia, na Fonte Nova, para classificar para as quartas de final da competição. Porém para isso acontecer, o clube alvirrubro terá que quebrar tabu histórico atuando como visitante contra o Tricolor de Aço.