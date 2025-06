Náutico x Maringá: veja onde assistir, horário e escalações para duelo pela 9ª rodada da Série C

[SAIBAMAIS]Após eliminação na primeira fase da Copa do Nordeste, os esforços do Timbu passam a ser 100% focados na disputa da Terceira Divisão nacional, com a busca pelo acesso como o grande objetivo da temporada. Os alvirrubros contam com o fator casa para superar sequência de quatro jogos sem vitória.





Depois de emendar duas vitórias seguidas pela Série C, o Náutico voltou a oscilar na temporada e acumulou três derrotas e um empate nos últimos quatro compromissos. Vale lembrar que duas das três derrotas vieram para adversários da Primeira Divisão. Revezes aconteceram frente ao São Paulo e o Bahia, por Copa do Brasil e Copa do Nordeste, respectivamente.





Na Série C, a sequência é de apenas dois jogos sem vitória. Com uma derrota para a Ponte Preta no estádio dos Aflitos, além de um empate fora de casa contra o ABC, com um jogador a menos por boa parte do jogo.





Atualmente, o Timbu ocupa a 14ª posição na tabela da Terceira Divisão. A equipe tem 9 pontos somados e se localiza três pontos atrás do 8º colocado, Ituano, que abre o grupo classificatório para o quadrangular de acesso. Em compensação, os alvirrubros estão apenas dois pontos na frente da primeira equipe do Z4, o Itabaiana.





Para o jogo desta segunda-feira, o Náutico seguirá sendo afetado por problemas de desfalques. O mais recente deles é o volante Auremir, que está suspenso após levar o cartão vermelho na última rodada frente ao ABC. Por falar em expulsão, o Timbu terá de volta o goleiro Muriel, que cumpria suspensão por cartão vermelho na própria partida contra o alvinegro potiguar.





Em relação a derrota do último sábado (7) para o Bahia, o técnico Hélio dos Anjos deverá manter boa parte da equipe. No comando de ataque, Paulo Sérgio deverá seguir fora e Bruno Mezenga mantido na posição de centroavante. No meio de campo, Igor Pereira e Marco Antônio deverão formar dupla, com ausência de Auremir, e Patrick Allan deve fechar o setor.





Uma novidade pode ficar por conta do sistema defensivo. O recém-chegado Raimar já pode ser promovido aos titulares na lateral-esquerda, visto que Igor Fernandes deixou o último jogo por problemas físicos.





Um fato curioso do duelo nos Aflitos é o ineditismo do confronto. Náutico e Maringá nunca se enfrentaram na história e irão realizar primeiro encontro no jogo desta segunda-feira.





Maringá





O Dogão chega também em momento de oscilação na disputa do Campeonato Brasileiro. O Maringá não vence um jogo a mais de um mês e acumula cinco partidas de jejum. Dessa sequência, quatro jogos foram pela Série C, com três empates e uma derrota no recorte.





Mesmo com momento de oscilação, a equipe comandada pelo técnico Jorge Castilho ainda se posiciona no G8 da Série C, na 7ª posição e com 13 pontos conquistados.





O grande destaque da equipe tricolor é o atacante Moraes. O atleta já balançou as redes 11 vezes na atual temporada, sendo duas vezes neste Brasileiro. O Maringá, aliás, tem a força ofensiva como um destaque, ostentando o segundo melhor ataque da Terceira Divisão, com 13 gols marcados.





Para o jogo contra o Náutico, o Maringá deve ter a base da equipe que vem atuando na temporada. Com alguns ajustes no elenco durante a última janela de transferências, a equipe não terá mais o meia Léo Ceará, mas ganha os reforços dos atacantes Vinícius Amaral e Raí Natalino.





Ficha do jogo





Náutico: Muriel, Marcos Ytalo, Índio, Carlinhos e Igor Fernandes (Raimar); Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius, Kelvin e Bruno Mezenga, Técnico: Hélio dos Anjos.





Maringá: Guilherme Neto, Tito, Vilar e Max Miller; Robertinho, Ronald Carvalho, Negueba, Evanderson e Lucas Bonifácio; Maranhão e Matheus Moraes. Técnico: Jorge Castilho.





Local: Aflitos





Horário: 19h30





Árbitro: Felipe da Silva Goncalves Paludo (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Hugo Filemon Soares Pinto (ambos do RJ)





Transmissão: DAZN e Nosso Futebol





















