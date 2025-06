Náutico vence o Maringá nos Aflitos e se aproxima do G8 da Série C

[SAIBAMAIS]Com o resultado, o Náutico assume a 9ª posição na tabela da Terceirona. A equipe chegou aos 12 pontos conquistados e agora está apenas um ponto atrás do 8º colocado, o Ituano. O Maringá, por sua vez, se mantém na parte de cima e é o 7º colocado. As oito melhores equipes seguem adiante para a disputar o quadrangular de acesso na Série C.





O Timbu volta a campo apenas no dia 29 de junho, quando visita o Tombense, em Minas Gerais. O Dogão irá encarar à Ponte Preta, no dia 28 de junho, atuando em casa.









O jogo

Com apenas dois minutos de jogo nos Aflitos, o Náutico já criou a primeira boa oportunidade de gol no jogo. Após pivô feito por Bruno Mezenga, Marco Antônio invadiu a área e finalizou para defesa do goleiro Tony.

O Timbu continuou melhor no jogo e próximo de abrir o marcador. Ainda com cinco minutos de jogo, o goleiro do Maringá foi de novo acionado após finalização de Patrick Allan. A equipe mandante sustentou uma forte pressão inicial atuando diante do seu torcedor.

O bom começo alvirrubro deu resultado e a equipe conseguiu abrir o placar aos oito minutos de jogo. O volante Igor Pereira tabelou com Vinicius, arrancou pelo lado esquerdo e finalizou cruzado para colocar o Timbu na frente no duelo.

Após começo de muito volume, o Náutico diminuiu o seu ritmo ofensivo com o um a zero no placar. Apesar disso, a equipe seguiu controlando o jogo e sendo protagonista das ações de ataque.

O Timbu voltou a chegar com qualidade na área adversária e fez o segundo gol no placar. Na marca dos 28 minutos e após jogada realizada por Kelvin, Patrick Allan recebeu com liberdade e finalizou no canto da meta do Maringá.

O Maringá assustou pela primeira vez na partida ainda na marca dos 33 do primeiro tempo. Em cabeçada de Júlio Rodrigues após levantamento na área, Muriel foi obrigado a fazer boa defesa.

O primeiro tempo chegou ao fim com o Náutico controlando a vantagem construída. As duas equipes tiveram menor intensidade e o Maringá buscou ter mais a posse da bola, mas sem criar chances claras de gol.

Segundo tempo

Após alterações, o Maringá voltou com maior ímpeto ofensivo e buscando diminuir o placar nos Aflitos. Mesma com uma presença maior no ataque, o Dogão seguiu com dificuldades em criar chances e acionar o goleiro Muriel.





Com 15 minutos do segundo tempo, o Maringá conseguiu boa jogada trabalhada na área alvirrubra e o atacante Júlio foi derrubado pelo zagueiro Rayan, com o juiz marcando o pênalti para os paranaenses.





Na cobrança, Negueba bate com categoria, descolando Muriel e diminuindo o placar no estádio dos Aflitos. Imediatamente após fazer o seu primeiro gol, o Maringá voltou a chegar e o arqueiro do Timbu foi obrigado a fazer importante defesa, após cabeça na área.





Percebendo uma piora no desempenho da equipe, o técnico Hélio dos Anjos promoveu mudanças na equipe alvirrubra. Foram acionados o volante Wenderson e os atacantes Hélio Borges e Kayon. As mexidas deram maior energia para o Náutico voltar a competir na partida.





O Maringá continuou melhor na partida e voltou a criar boa oportunidade de gol na marca dos 31 minutos. Em arrancada de Raí Natalino, o atacante invadiu a área e finalizou, com a bola explodindo em Muriel.





O Náutico conseguiu suportar bem a pressão final imposta pela equipe paranaense. A equipe alvirrubra mostrou solidez defensiva e foi perigosa em ações ofensivas de contra-ataque com o adversário exposto.

Ficha do jogo

Náutico: 2

Muriel, Marcos Ytalo, Mateus Silva (Rayan), Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira (Samuel), Marco Antônio e Patrick Allan (Wenderson); Vinícius, Kelvin (Hélio Borges) e Bruno Mezenga (Kayon). Técnico: Hélio dos Anjos.

Maringá: 1

Tony, Cristovam (Robertinho), Ronald Carvalho, Vilar e Rhuan; Buga, Vitinho (Jhow Alecxander) e Pingo (Vinícius Amaral); Matheus Moraes (Raí Natalino), Negueba e Júlio Rodrigues. Técnico: Jorge Castilho.

Gols: Igor Pereira (08’ / 1T) e Patrick Allan (28’ / 1T); Negueba (16’ / 2T)

Cartões amarelos: Vilar, Ronald Carvalho, Buga (Maringá); Igor Pereira (Náutico)

Local: Estádio dos Aflitos

Árbitro: Felipe da Silva Goncalves Paludo (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Hugo Filemon Soares Pinto (ambos do RJ)





Público: 3.787

Renda: R$ 114.580,00





