Náutico tem salários atrasados de membros do elenco e comissão técnica

[SAIBAMAIS]Ainda segundo a apuração do Esportes DP, o motivo do atraso aconteceu devido à problemas no fluxo de caixa da equipe alvirrubra e os valores em aberto devem ser pagos até essa sexta-feira (20). Os valores relacionados a maio deveriam ter sido pagos, inicialmente, até o dia 10 desse mês de junho.





Para resolver os problemas referentes ao fluxo de caixa dentro do clube, o presidente Bruno Becker busca a aprovação junto ao Conselho Deliberativo do novo contrato com a empresa futebolcard, responsável pelo serviço de ingressos do clube. Caso seja aprovado, o Náutico receberia um pagamento inicial no valor de R$ 500 mil.





Esse é o primeiro atraso salarial ocorrido na gestão de Bruno Becker no Timbu, iniciada em 2024. Até aqui, os salários em dia vinham sendo uma das marcas do mandatário alvirrubro.





As dificuldades financeiras foram aumentadas no Náutico nos últimos meses, com o executivo buscando soluções para aumentar as receitas. Após o jogo contra o Maringá, inclusive, o próprio técnico Hélio dos Anjos citou os problemas financeiros que o clube vem passando.





“Se trabalha muito sério dentro do Náutico hoje, essa semana eu estou vendo a dificuldade do clube para pagar o salário, para correr atrás de situações que a gente precisa correr. Hoje, a mexida que nós estamos dando na estrutura do clube foi através de doação de grandes alvirrubros. Sou muito sincero, uma semana difícil, uma semana que a gente teve que até dar um apoio maior para o clube, que nós estamos aqui e não vamos deixar a “peteca” cair”, disse o técnico do Timbu.





Próximo compromisso





Retornando para as quatro linhas, o Náutico só volta a campo pela Série C do Campeonato Brasileiro no dia 29 de junho. O Timbu terá intervalo de 13 dias até o jogo contra a Tombense, fora de casa, pela 10ª rodada da Terceirona.

































