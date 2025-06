Náutico tem pausa na Série C para confirmar evolução e recuperar jogadores lesionados

[SAIBAMAIS]Com a notável melhora no desempenho nas últimas partidas, o clube alvirrubro voltou a oscilar durante a temporada e um dos principais motivos foi devido ao aperto no calendário. Agora com foco único na disputa da Terceira Divisão, já eliminado das demais competições, é esperado a confirmação da evolução do desempenho.





O técnico Hélio dos Anjos contará com um intervalo total de 13 dias entre o último jogo e o próximo compromisso da equipe. Tempo precioso para ajustar questões táticas e aumentar a intensidade de jogo da equipe, visando as 10 últimas rodadas da primeira fase da Série C.





Outro fator importante nesse período sem jogos é a recuperação física de atletas. Com muitos problemas de lesões recentes e um departamento médico cheio, o tempo sem entrar em campo poderá promover retornos de jogadores lesionados já para a sequência da temporada.





A expectativa é de que alguns atletas já possam reforçar o Náutico para o jogo contra o Tombense. O zagueiro João Maistro, o lateral Arnaldo e o atacante Paulo Sérgio poderão retornar ao time, já que estarão no prazo de retorno estimado de suas respectivas lesões.





Situação na tabela





O Náutico é a primeira equipe fora do G8 da Série C, ocupando a 9ª posição e com 12 pontos conquistados. A distância dos alvirrubros para o 8º colocado Ituano, é de apenas um ponto.









Com a vitória sobre o Maringá e a aproximação ao G8 da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico terá uma pausa importante na competição nacional. O Timbu só volta a campo no dia 29 de junho, quando visita o Tombense, e usará período para confirmar a evolução da equipe e recuperar jogadores lesionados.