Náutico sai do G4 do Grupo B da Copa do Nordeste e precisa de combinação de resultados para avançar de fase

Na última terça-feira (04), o Confiança venceu o Bahia pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, alcançando a 3ª posição do Grupo B, com 10 pontos. A subida do time sergipano fez com que o Náutico perdesse sua vaga no G4 do grupo. Agora, para se classificar para a próxima etapa da competição, o Timbu precisa vencer o Bahia na próxima rodada e torcer pelo tropeço de Ceará, Confiança ou CSA. Na última terça-feira (04), o Confiança venceu o Bahia pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, alcançando a 3ª posição do Grupo B, com 10 pontos. A subida do time sergipano fez com que o Náutico perdesse sua vaga no G4 do grupo. Agora, para se classificar para a próxima etapa da competição, o Timbu precisa vencer o Bahia na próxima rodada e torcer pelo tropeço de Ceará, Confiança ou CSA.





[SAIBAMAIS]A situação da Copa do Nordeste depende, além de um resultado positivo frente ao Bahia no próximo sábado (07), que algumas das equipes que atualmente integram o G4 (Ceará, Confiança e CSA) acabem derrotadas em seus respectivos confrontos. Outro cenário, que parece quase impossível, que classificaria o Náutico, é o empate de algum dos times e uma goleada histórica do Timbu.

A equipe alvirrubra não passa por sua melhor fase na temporada, já são três partidas seguidas sem vencer. Onde perdeu em duas, contra São Paulo (Copa do Brasil) e Ponte Preta (Série C), e empatou em 0 a 0 contra o ABC (Série C). Atualmente o Náutico se encontra na 12ª posição, com nove pontos somados.





DIFICULDADES NA FONTE NOVA

Para complicar ainda mais a situação do time alvirrubro, a partida contra o Bahia acontece fora dos domínios alvirrubros, na Arena Fonte Nova, lar do Tricolor de aço. Jogando em casa, a equipe baiana só perdeu em duas ocasiões no ano, contra o Nacional, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores e no jogo de ida das semifinais do campeonato estadual, frente à Jacuipense. O retrospecto do Bahia jogando em Salvador é de: 11 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.









CONFRONTOS DA ÚLTIMA RODADA





A situação do Grupo B do maior Campeonato Regional do país é a seguinte:





Bahia - 13 pts - com saldo de gol %2b8 CSA - 10 pts - com saldo de gol 6 Confiança- 10 pts - com saldo de gol 3 Ceará - 10 pts - com saldo de gol 2 Náutico - 8 pts - com saldo de gol -2

Todas as partidas da últimas rodada ocorrem de forma simultanea, enquanto o Náutico enfrenta o Bahia, o Confiança visita a Juazeirense, o CSA confronta o América-RN e o Ceará vai ao Maranhão, em busca da vitória frente ao Sampaio Corrêa.









HORÁRIOS

Bahia x Náutico - 17h30





Juazeirense x Confiança - 17h30





América-RN x CSA - 17h30





Sampaio Corrêa x Ceará - 17h30