Náutico renova com Kayon e Índio até 2027 e estende vínculo com Odivan até o fim da temporada

[SAIBAMAIS]O cria da base Kayon foi o que teve o vínculo estendido por mais tempo. O atacante de 21 anos, que tem maior experiência no profissional, vem ganhando mais espaço na temporada e estendeu seu contrato até o final de 2027. Na atual temporada, Kayon já realizou 14 partidas pelo Náutico e vive expectativa de seguir evoluindo dentro do clube. O jogador, inclusive, já conta com dois gols e uma assistência em 2025.





O zagueiro Índio também é oriundo da base alvirrubra e teve a sua renovação contratual até a metade de 2027. O defensor de 21 anos vem ganhando suas primeiras oportunidades na equipe principal do Náutico e já realizou quatro partidas em 2025. Índio, inclusive, foi titular nas duas últimas partidas do Náutico, contra ABC e Bahia.





Para fechar a sequência de renovações, o Timbu prorrogou o contrato do zagueiro Odivan até o final da temporada. O defensor tinha o seu contrato chegando ao fim no meio do ano e o Náutico optou pela ampliação. Odivan segue como um jogador para compor elenco na posição de zagueiros, ainda com poucas opções no elenco, e realizou apenas seis jogos na atual temporada.





Todas as movimentações de renovações no Náutico já foram publicadas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e em breve o clube deve anunciar oficialmente as extensões.





