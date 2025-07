Náutico recebe proposta vinculante para a constituição da SAF de grupo argentino

[SAIBAMAIS]A proposta foi enviada diretamente ao presidente Bruno Becker, que mandará para a Comissão Especial que trata da SAF alvirrubra. A oferta ainda está em fase inicial e será tratada por essa comissão especifica, antes de seguir para os ritos pré-estabelecidos no Conselho Deliberativo e na Assembleia Geral dos Sócios.





Vale lembrar que o mandatário alvirrubro já havia criado essa Comissão Especial após o fim das negociações com os investidores passados. O grupo foi instituído com o objetivo de acompanhar as tratativas referentes à constituição da Sociedade Anônima do Futebol do Timbu.





A comissão é composta por sete membros, incluindo o próprio presidente Bruno Becker, membros do executivo e conselheiros, além do presidente do Conselho Deliberativo, Aluísio Xavier.









Náutico segue aberto para novas propostas





Apesar da proposta vinculante recebida, o clube alvirrubro ainda está aberto para receber propostas de outros interessados. No momento, não há exclusividade nas tratativas com os atuais interessados na compra da SAF do Timbu.





















Após o fim frustrante das negociações com o Consórcio Timbu, o Náutico voltou a receber uma proposta vinculante para a constituição da SAF. O grupo interessado na compra de 90% das ações do clube é argentino e a oferta prevê um investimento de R$ 400 milhões no futebol, em 10 anos. A informação foi dada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem do Esportes DP.