Náutico perde do Bahia e está eliminado da Copa do Nordeste

O Náutico está eliminado da Copa do Nordeste. Neste sábado (07), o Timbu até saiu na frente, com gol de Bruno Mezenga, mas levou a virada e perdeu do Bahia por 3 a 1 na Fonte Nova. Com isso, a equipe pernambucana ficou em 5º lugar no Grupo B. Bahia, CSA, Ceará e Confiança se classificaram para as quartas de final.

O Tricolor baiano, que poupou quase todos os titulares no começo do jogo, balançou a rede com Tiago (duas vezes) e Michel Araujo.

O Alvirrubro se concentra agora exclusivamente na Série C do Campeonato Brasileiro. O Náutico volta a campo na segunda-feira (16), nos Aflitos, contra o Maringá (PR).

Nossa próxima partida será contra o Maringá, no dia 16 de Junho, às 19h30, nos Aflitos.



O JOGO





Precisando ganhar a partida para se classificar, o técnico Hélio dos Anjos promoveu surpresas na escalação. Até então titular absoluto, o meia Patrick Allan foi para o banco. O meio de campo ficou com Igor Pereira, Auremir e Marco Antônio. Bruno Mezenga foi a opção no ataque, em vez de Marquinhos. No Bahia, com o time já garantido nas quartas de final, Rogério Ceni colocou poucos titulares em campo.





Com uma equipe com mais força na marcação, o Timbu começou com marcação alta. E a estratégia deu resultado. Logo aos oito minutos, Auremir roubou a bola e tocou para Vinícius, que acertou um lindo lançamento para Bruno Mezenga. O centroavante ajeitou no peito e não chutou muito forte, mas o suficiente para a bola entrar: Náutico 1 a 0.





O Bahia tinha dificuldade para criar jogadas ofensivas, mas quando conseguiu foi mortal. Aos 28 minutos. Rodrigo Nestor achou Tiago por trás da zaga alvirrubra. O atacante avançou e tocou na saída do goleiro Muriel: 1 a 1. E por pouco o Tricolor não virou aos 44. Outra vez Rodrigo Nestor acertou passe açucarado, mas para a sorte dos alvirrubros, Kayky errou o chute, cara a cara com Muriel.





SEGUNDO TEMPO





Para a etapa complementar, nenhuma das duas equipes fizeram alterações. Porém, com cinco minutos, Igor Fernandes sofreu uma lesão muscular e precisou ser substituído pelo zagueiro Odivan.





Com a informação do gol do Sampaio Corrêa contra o Ceará, o alvirrubro ficou com maior ímpeto ofensivo. Um gol e o Náutico entraria no G4. Mas quem balançou a rede foi o Bahia. Aos 13 minutos, Michel Araújo tocou para Tiago, que invadiu a área e marcou o segundo gol do time casa. Virada na Fonte Nova.





Hélio dos Anjos resolveu mexer no ataque. Kayon e Marquinhos entraram no lugar de Kevin e Mezenga. Mas o Bahia passou a mandar no jogo, principalmente após as entradas de Ademir e William José. O Tricolor balançou a rede mais duas vezes, ambas com Ademir, mas os lances foram invalidados corretamente por impedimento.





Porém, aos 32 minutos não teve jeito. Em contra-ataque fulminante, Ademir arrancou e serviu Michel Araújo, que só deslocou Muriel: 3 a 1 na Fonte Nova. E o placar não mudou mais, com o Náutico sendo eliminado da Copa do Nordeste.

Ficha do jogo





Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Fredi e Zé Guilherme (Luciano Juba); Acevedo, Rodrigo Nestor (Willam José), Michel Araújo (Jota) e Cauly; Kayky (Ademir) e Tiago (Ruan Pablo). Técnico: Rogério Ceni





Náutico: Muriel, Marcos Ytalo, Índio, Carlinhos e Igor Fernandes (Odivan); Auremir, Igor Pereira e Marco Antônio (Patrick Allan); Kelvin (Kayon), Bruno Mezenga (Marquinhos) e Vinícius (Thallissinho). Técnico: Hélio dos Anjos





Local: Arena Fonte Nova

Arbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)

Assistentes: Daniel Vidal Pimentel e Rodrigo Guimaraes Pereira (ambos de SE)

Gols: Bruno Mezenga (8'/1º) e Tiago (28'/1º); Tiago (13'/2º) e Michel Araújo (32'/2º)

Cartões amarelos: Igor Pereira, Marcos Ytalo e Índio (NAU)