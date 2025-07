Náutico lidera a média de público neste início de Série C; confira

[SAIBAMAIS]Ao todo, o Náutico já recebeu 30.288 alvirrubros em quatro jogos no estádio dos Aflitos. A equipe do Figueirense ocupa o segundo lugar na lista e regista uma média de 6.956 torcedores por jogo, 27.826 no total. O top 3 é fechado com o CSA, com uma média de 6.542 e 26.168 torcedores totais.





Vale lembrar que todas as equipes atuaram em exatas quatro partidas em casa nesta Terceirona, facilitando o recorte da média parcial, e a Ponte Preta realizou um jogo sem público. Os dados são do perfil oficial do Campeonato Brasileiro da Série C no Instagram.





Confira:





Apesar de liderar no público, os resultados do Náutico vêm abaixo do esperado atuando em seus domínios. Nos quatro jogos nos Aflitos, o Timbu venceu apenas um, contra o Confiança, acumulando mais dois empates, contra Botafogo-PB e Brusque, e uma derrota, frente à Ponte Preta. O aproveitamento da equipe é de apenas 41% diante do seu torcedor na Série C.









Próximo compromisso





Buscando reverter situação adversária e aproveitamento abaixo em casa, o Náutico recebe o Maringá na próxima segunda-feira (16), 19h30, nos Aflitos, pela 9ª rodada da Terceira Divisão nacional.





Apoio não está em falta. Apesar de início com oscilações na Série C do Campeonato Brasileiro e apenas a 12ª posição na tabela, o Náutico ostenta uma posição expressiva na média de público da competição. O Timbu lidera o ranking de público em jogos como mandante, com uma média de 7.572 torcedores por jogo.