Náutico inicia venda de ingressos para o jogo contra o Maringá; confira valores

[SAIBAMAIS]Os ingressos podem ser adquiridos através do site futebolcard , para o público geral, e do site maisfieldonordeste , para os sócios. Os valores dependem do setor do estádio, com o mais caro custando R$ 180,00 e o mais barato custando R$ 60,00.





Confira valores





Setor Hexa: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Setor Caldeirão: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Setor Vermelho: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Cadeiras: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia)

Visitante: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Náutico promove mutirão para cadastramento facial





Nos dias que antecedem o jogo contra o Maringá, o Náutico promoverá um mutirão para cadastramento e recadastramento da biometria facial. A ação também terá o intuito de solucionar problemas e dúvidas relacionadas ao cadastramento.





Os atendimentos irão acontecer na secretaria de sócios dos Aflitos, em diferentes horários durante a semana que antecipa o jogo. Na próxima quarta, quinta e sexta-feira o mutirão funciona das 9h às 18h. No sábado das 9h às 17h e no dia jogo das 9h às 19h30.





O Náutico divulgou nesta quarta-feira (11) o início da venda de ingressos para o próximo duelo da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu recebe o Maringá na próxima segunda-feira (16), às 19h30, no estádio dos Aflitos. A partida já terá a obrigatoriedade do cadastramento da biometria facial para acessar o estádio.