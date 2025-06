Náutico inicia obras no telhado das quadras do Complexo Olímpico Antônio Serrano, nos Aflitos

Obras irão contemplar as duas quadras do espaço





A obra está sendo realizada pela Skill Metal, com prazo de conclusão estimado entre 90 e 120 dias.





Esta é uma das maiores obras da história do complexo, tendo em vista a necessidade da troca do telhado diante do desgaste causado pelo tempo.





Mesmo com o isolamento da área durante o período, as escolinhas e equipes que treinam no local seguem atuando e representando o Náutico em competições, sem afetar o calendário programado para a temporada.

Foi dado início às reformas do telhado das quadras do Complexo Olímpico Antônio Serrano, nos Aflitos. As obras contemplam as duas quadras do espaço, que recebem treinos e aulas de escolinhas de modalidades como futsal, basquete e vôlei.