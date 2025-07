Náutico anuncia o zagueiro Mateus Silva, ex-Ponte Preta

Novo reforço! O zagueiro Mateus Silva, de 29 anos, foi oficialmente anunciado pelo Náutico nesta quarta-feira (5) e já está integrado ao elenco comandado por Hélio dos Anjos. O defensor chega ao Timbu com status de titular e como peça importante na briga do clube pelo acesso à Série B. Novo reforço! O zagueiro Mateus Silva, de 29 anos, foi oficialmente anunciado pelo Náutico nesta quarta-feira (5) e já está integrado ao elenco comandado por Hélio dos Anjos. O defensor chega ao Timbu com status de titular e como peça importante na briga do clube pelo acesso à Série B.





[SAIBAMAIS]Mateus Silva já trabalhou com Hélio na Ponte Preta durante as temporadas de 2022 e 2023, fator que pesou na escolha do jogador. Mesmo sem entrar em campo pela Ponte Preta nesta temporada, a contratação foi, inclusive, um pedido direto do comandante alvirrubro à diretoria.

%uD83D%uDD12%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF9 O zagueiro Mateus Silva, de 29 anos, é o novo contratado do Timba! Com passagem recente pela Ponte Preta, chega para fortalecer o elenco na busca pelo acesso à Série B. %u26A1%uFE0F



%uD83D%uDC4A Bora pra cima, Mateus! Que seja uma caminhada vitoriosa com o manto alvirrubro! pic.twitter.com/MQgn7FxjMh %u2014 Náutico (@nauticope) June 5, 2025





Com passagens por clubes como Ituano, São Bento-SP, Imperatriz, Guarani-SC, Criciúma e Cruzeiro, o defensor estava há três temporadas na Ponte Preta. Pela equipe de Campinas, disputou 82 partidas e também marcou seis gols.





Apesar de ainda não ter atuado em 2025, Mateus já vinha treinando com o elenco alvirrubro no CT Wilson Campos. Além de Mateus Silva, o Náutico também anunciou a contratação do lateral-esquerdo Raimar.