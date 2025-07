Náutico anuncia a contratação do lateral-esquerdo Raimar, ex-Remo e Amazonas

[SAIBAMAIS]O lateral de 23 anos se destacou na campanha do Remo na Série C do ano passado, tendo sido de titular em boa parte da campanha de acesso à Segunda Divisão. Raimar participou de 31 partidas com a equipe paraense em 2024, tendo anotado dois gols e uma assistência.





Nesta temporada pelo Amazonas o jogador entrou em campo apenas por 10 oportunidades, tendo distribuído uma assistência. O lateral ainda conta com passagens pelo Athletico-PR, Atalanta United, dos Estados Unidos, e Nacional, de Portugal.





Com a contratação, o clube alvirrubro terá Raimar e Igor Fernandes como as duas opções para o técnico Hélio dos Anjos na lateral-esquerda. Também faz parte do elenco na posição o jovem da base Vini, porém pouco utilizado.

%uD83D%uDEE1%uFE0F%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF9 REFORÇO NA LATERAL!



O lateral esquerdo Raimar, de 23 anos, é o novo reforço do Náutico! Com passagens por Amazonas e Remo, chega para somar qualidade e intensidade ao time na luta pelo acesso à Série B. %u26A1%uFE0F



%uD83D%uDC4A Bem-vindo ao Timba, Raimar! Sucesso com o manto alvirrubro! pic.twitter.com/UU5LvyCimv — Náutico (@nauticope) June 5, 2025

O Náutico anunciou nesta quinta-feira (5) a primeira contratação na nova janela de transferência no meio do ano. O Timbu acertou a contratação do lateral-esquerdo Raimar, ex-Remo e Amazonas. O defensor chega para a reposição de Luiz Paulo, que sofreu uma grave lesão no joelho e está fora da temporada.