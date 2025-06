Muriel enxerga evolução do Náutico, mas pondera posição aquém na Série C: "Crescer na hora certa"

[SAIBAMAIS]Com oito rodadas já passadas na Terceirona, o clube alvirrubro somou apenas 9 pontos, com duas vitórias, três empates e três derrotas. O começo abaixo do esperado fez o Náutico ficar três pontos atrás do G8, grupo classificatório para o quadrangular do acesso. Em compensação, o Timbu está apenas dois pontos acima do Z4, zona de rebaixamento para a Série D.





Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (12), o goleiro Muriel falou sobre o momento alvirrubro na temporada. O experiente arqueiro destacou enxergar evolução no time, apesar dos resultados ainda não aparecerem. Muriel pregou foco em fazer uma boa reta final de Série C, para chegar no grupo classificatório e avançar de fase rumo ao acesso.





“Estamos focados para entrar no G8, é um campeonato muito difícil e equilibrado. Acredito que a gente cresceu como time, embora a gente ainda não esteja no lugar que deseja e que a gente mereça estar. O mais importante é a gente focar no próximo jogo e não olhar a tabela”, iniciou Muriel.





“Cada jogador vem em uma evolução individual. Embora a gente teve alguns jogos sem vencer, mas não podemos esquecer que enfrentamos adversários de um nível diferente (Bahia e São Paulo). A Série C são duas partes, a gente precisa estar entre os oito até a rodada final desse primeiro turno e depois um novo campeonato se inicia. Eu acredito que a gente tem que chegar nessa reta final no melhor nível possível, que é onde os jogos vão se tornar cada vez mais difíceis, e a gente possa crescer na hora certa e conseguir nosso objetivo, que é o acesso”, completou.





Restando ainda 11 partidas para encerrar a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico já tem a primeira decisão na próxima segunda-feira (16). O Timbu recebe o Maringá, às 19h30, nos Aflitos, pela 9ª rodada da competição nacional.





A temporada de 2025 do Náutico vem sendo marcada por oscilações. Com a chegada do técnico Hélio dos Anjos, a equipe mostrou evolução em diferentes aspectos do jogo, porém ainda sem traduzir em resultados. Atualmente, o Timbu ocupa apenas a 12ª posição na Série C do Campeonato Brasileiro.