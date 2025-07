Kelvin destaca virada de chave do Náutico para duelo pela Copa do Nordeste: "Cada jogo é decisão"

Em meio a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, o Náutico terá que mais uma vez dividir as atenções com outra competição na temporada. Após disputar a terceira fase da Copa do Brasil, onde foi eliminado para o São Paulo, o Timbu agora terá pela frente um jogo decisivo pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.





[SAIBAMAIS]No intervalo de jogos na Terceirona, o clube alvirrubro visita o Bahia neste próximo sábado (7), às 17h30, na Arena Fonte Nova, pela competição regional. Para o Náutico, a vitória será fundamental para seguir adiante para as quartas de final do Nordestão e classificar no Grupo B. A equipe espera o confronto desta quarta-feira (4) entre Confiança e Bahia para saber sua real situação na última rodada, mas atualmente ocupa a 4ª posição, última vaga classificatória.





Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o atacante Kelvin falou sobre o duelo contra a equipe baiana. O atleta destacou a virada de chave da equipe para mais um jogo decisivo na temporada e enfatizou sequência de jogos com alto grau de importância.





“Nós não sabemos como vai vir o Bahia, mas o que eu sei é que estamos vindo em uma sequência de jogos decisivos, tanto na Copa do Brasil, quanto no Campeonato Brasileiro. A gente está encarando cada jogo como uma decisão, porque precisamos classificar. A nossa cabeça está assim, cada jogo que vem pela frente é decisão”, destacou Kelvin.





“A Copa do Nordeste não é diferente e, inclusive, a gente precisa vencer para classificar. Nós temos que fazer o nosso papel contra o Bahia lá dentro (Fonte Nova). O pensamento é de decisão como a gente já vem tendo nos últimos jogos”, completou.





Situação na Série C





O Timbu só volta a campo pela disputa da Terceira Divisão no dia 16 de junho, quando recebe o Maringá, nos Aflitos, pela 9ª rodada. O Náutico ocupa a 12ª posição na tabela da Terceirona, com 9 pontos conquistados.