Jogo entre Náutico x Maringá é marcado por homenagens ao ídolo Kuki nos Aflitos

O ex-jogador esteve presente no estádio e recebeu a homenagem de todos os jogadores alvirrubros entrarem com a camisa com seu nome





Todos os jogadores do Timbu utilizaram o nome de Kuki na camisa de jogo. A homenagem faz parte de uma série de ações para apoiar a recuperação do ex-atleta, que se recupera de um Acidente Vascular Cerebral (AVC isquêmico).





Todas as camisas utilizadas nessa noite serão leiloadas e o valor destinado à recuperação de Kuki. As demais cinco ações em prol de Kuki serão: placas de campo personalizadas para jogos nos Aflitos e o valor destinado à Kuki, lançamento de camisa retrô com referência ao ex-jogador, leilão de item histórico do atleta, apresentação da estátua de Kuki que será constituída na sede e conteúdo sobre o ídolo no site oficial do Náutico.

A vitória do Náutico sobre o Maringá nesta segunda-feira (16) também foi marcada pelas homenagens ao ídolo Kuki nos Aflitos. O ex-jogador esteve presente no estádio e acompanhou todo o elenco alvirrubro antes da partida.