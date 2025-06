Igor Pereira destaca retomada da confiança no Náutico e oportunidades recebidas: "Feliz com esse momento"

[SAIBAMAIS]Igor Pereira foi titular já na estreia do novo técnico, em duelo contra o Botafogo-PB nos Aflitos. Após a oportunidade, o atleta ainda foi titular na partida seguinte contra o CSA, mas sofreu uma lesão que o tirou das quatro partidas seguintes da equipe. Recuperado, Igor voltou a ser acionado durante os jogos e iniciou como titular a partida do último sábado (7) contra o Bahia.





Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (11), o volante falou sobre a sensação de voltar a equipe titular após um tempo de ausência. O jogador destacou a confiança readquirida com a minutagem e as oportunidades concedidas pelo técnico do Náutico.





“Estou muito feliz em voltar, tive uma lesão que me tirou de um mês. Vim conquistando meu espaço novamente, fazendo bons jogos, entrando bem e fui feliz em ter a oportunidade de entrar de titular no jogo com o Bahia. Consegui suportar bem os 90 minutos, minha parte física está muito bem. Desde o começo do ano eu estou me sentindo preparado fisicamente e mentalmente para fazer um grande ano aqui no Náutico”, destacou Igor Pereira.





“No começo da temporada eu não tive tantas oportunidades. Eu sempre me dediquei o máximo para ter as oportunidades e não estava conseguindo ter. Com a chegada do Hélio tudo mudou e graças a meu esforço, ele foi me dando as oportunidades e fui indo bem nos jogos. Cada vez mais que você joga, você ganha mais confiança e estou me sentindo muito feliz com esse momento”, completou.





Próximo compromisso





Com o foco retomado para o Campeonato Brasileiro da Série C, o Náutico recebe o Maringá na próxima segunda-feira (16), às 19h30, no estádio dos Aflitos. A partida será válida pela 9ª rodada da Terceirona.





Desde a chegada do técnico Hélio dos Anjos, o Náutico passou por algumas mudanças na hierarquia do elenco. Alguns jogadores pouco aproveitados com o antecessor Marquinhos Santos, passaram a ser bastante utilizados por Hélio. Um dos principais casos é o do volante Igor Pereira, que quando esteve disponível, foi acionado pelo comandante alvirrubro.