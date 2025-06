Hélio dos Anjos se emociona ao falar sobre Kuki e destaca papel do ídolo na história do Náutico

A noite da última segunda-feira (16) foi marcada por emoção e reverência no Estádio dos Aflitos. O ídolo alvirrubro Kuki retornou ao palco onde fez história para acompanhar o duelo entre Náutico e Maringá, em partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro. Esse foi o primeiro jogo que o ex-atacante assistiu presencialmente após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em abril deste ano. A noite da última segunda-feira (16) foi marcada por emoção e reverência no Estádio dos Aflitos. O ídolo alvirrubro Kuki retornou ao palco onde fez história para acompanhar o duelo entre Náutico e Maringá, em partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro. Esse foi o primeiro jogo que o ex-atacante assistiu presencialmente após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em abril deste ano.





[SAIBAMAIS]Antes da bola rolar, a presença de Kuki nas arquibancadas emocionou torcedores, funcionários do clube e a comissão técnica. Em entrevista coletiva após o confronto, o técnico Hélio dos Anjos destacou o valor simbólico da presença do ídolo e relembrou a importância do ex-jogador na história recente do Timbu.





“O Kuki esteve conosco na concentração. Eu estava preocupado por ele vir ao jogo, por causa do lado emocional. Uma pessoa que passou por um processo está à flor da pele, está muito sensível. Mas é fundamental, porque o Kuki é um exemplo”, afirmou Hélio.





O treinador também relembrou a trajetória heroica de Kuki na campanha de acesso à Série A em 2006, destacando sua entrega e compromisso com o clube. “Ele entrou em campo contra o Ituano sem nenhuma condição física. Não conseguia nem calçar a chuteira, machucado da partida contra o Avaí. Mesmo assim, fez questão de jogar e ajudar o time a conquistar o acesso. Isso é algo que não se esquece”, completou.





Hélio dos Anjos, que mantém uma amizade de longa data com o ex-jogador, ressaltou ainda o papel de Kuki fora das quatro linhas, colaborando com a comissão técnica e com o departamento de fisioterapia do clube.“Ele não é só um ídolo pelos gols. Ele representa a formação de pessoas no clube. Ele é parte da vida do Náutico e continuará sendo. Temos que dar força a ele nesse momento. Todo mundo junto com o Kuki”, concluiu o treinador.

Entenda o caso: Kuki sofreu um AVC no dia 21 de abril e foi inicialmente internado no Hospital da Restauração, em Recife. Posteriormente, foi transferido para o Real Hospital Português, onde ficou na UTI neurológica. Ele recebeu alta no dia 9 de maio e agora segue em casa, onde realiza sessões de fisioterapia.