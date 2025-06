Hélio dos Anjos fala sobre política do Náutico e faz pedido: "Não inviabilizem o trabalho do clube"

O treinador alvirrubro mostrou preocupação com as questões políticas dentro do clube para a sequência da temporada





O comandante explanou sobre a política feita dentro do clube e demonstrou preocupação com a sequência da temporada da equipe. Hélio fez pedido para o trabalho da diretoria não ser inviabilizado e relatou dificuldades para a sobrevivência do clube com determinadas atitudes.





“Eu quero aproveitar a oportunidade e, encarecidamente, pedir as pessoas do Náutico, não inviabilizem o trabalho do Náutico. Nos cobrem. Nós estamos aqui para ser cobrados, para trazer resultados, a diretoria está aqui para tomar as decisões. Se forem trazer a inviabilidade do Náutico hoje por causa da política do clube, o Náutico vai afundar”, destacou o treinador.





“Não tem como fazer futebol sem dinheiro, inviabilizando a entrada de dinheiro, criando uma situação de buscar dentro do Conselho (Deliberativo), para o Conselho tomar algumas decisões. Eu não estou falando pelo Bruno (Becker), eu estou falando pelo Náutico e pelas pessoas que gostam do Náutico”, completou.





Ainda na explanação, Hélio dos Anjos enfatizou as dificuldades financeiras do clube no médio prazo e a importância de buscar o acesso à Série B, para a reestruturação de dentro do clube.





“Se inviabilizar a sobrevivência do Náutico neste momento, nós não vamos conseguir pagar salário, não vamos conseguir ter a estrutura para você treinar e trabalhar. Vai acontecer uma eleição, ganhe quem tiver condições de ganhar, mas deixe essa eleição para a disputa final. Deixe o clube progredir até outubro. O Náutico é muito grande, mas precisa de paz. O Náutico continuando na Terceira (Divisão) é ruim para todo mundo, o Náutico indo para a Segunda é um salto muito grande para reestruturar o clube”, enfatizou o técnico.

























Após a vitória da última segunda-feira (16) do Náutico sobre o Maringá, pela Série C, o técnico Hélio dos Anjos aproveitou a entrevista coletiva para falar sobre questões de fora do campo da equipe alvirrubra.