Hélio dos Anjos destaca atuação do Náutico contra o Maringá, mas pondera oscilação ao gramado dos Aflitos

Após a partida, o técnico Hélio dos Anjos avaliou a atuação da equipe alvirrubra na partida frente ao Dogão. O treinador destacou a boa atuação no primeiro tempo e ponderou oscilação da equipe ao estado do gramado dos Aflitos.





“Nós tivemos as nossas dificuldades, mas eu vi que o time competiu e competiu contra adversários complicados. O adversário é esse time (Maringá), o adversário, falei agora no vestiário, é um absurdo os Aflitos ficar 30 dias parado. Eu queria que vocês entrassem em campo para ver o que é um time de futebol, o nosso e o deles, jogar no campo que nós jogamos. Campo não é grama, campo é piso. Na minha concepção, o time deles sustentou até os 30 do segundo tempo e depois eles também deram uma assentada e isso facilitou para nós. Foi uma dificuldade muito grande”, destacou Hélio dos Anjos.





“Hoje nós colocamos de uma vez por todas a nossa cara na competição, estamos um ponto do 8º colocado. A competição está muito equilibrada e isso nos dar a chance de na próxima rodada estar bem colocado”, completou.





O Náutico venceu nesta segunda-feira (16) o Maringá pelo placar de 2 a 1, nos Aflitos, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Timbu mostrou grande desempenho da primeira etapa e levou um placar de 2 a 0 para o intervalo. No segundo tempo, a situação mudou e o time enfrentou dificuldades para manter o resultado positivo.