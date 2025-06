Goleiro da Seleção Brasileira, Alisson visita os Aflitos para acompanhar jogo entre Náutico e Maringá

O atleta do Liverpool, da Inglaterra, esteve no estádio para acompanhar o irmão Muriel, arqueiro da equipe alvirrubra





O atleta do Liverpool, da Inglaterra, fez questão de descer do camarote dos Aflitos para falar com o ídolo do Náutico Kuki, também presente no estádio para receber homenagens do clube alvirrubro.

O encontro entre o goleiro e o ex-jogador foi registrado pelas redes oficiais do Timbu. Alisson está em período de férias após o final da temporada no continente europeu.





A partida desta segunda-feira (16) entre Náutico e Maringá contou com uma presença ilustre no estádio dos Aflitos. O goleiro da Seleção Brasileira Alisson esteve no estádio para acompanhar o irmão Muriel, arqueiro alvirrubro e titular na partida desta noite.