Fora dos planos, Caio Vitor encaminha saída do Náutico

[SAIBAMAIS]O meia foi informado que não será mais aproveitado pela comissão técnica e o Náutico ainda negocia para realizar a rescisão contratual do jogador. A expectativa é que mais algum jogador possa sair dos planos para a sequência do ano e novas contratações cheguem. A primeira janela de transferências em meio a temporada vai até o dia 10 de junho.





Com a camisa alvirrubra, Caio Vitor atuou por sete partidas em 2025, vindo do Volta Redonda, tendo balançado as redes em uma oportunidade. O seu gol solitário saiu no duelo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, na partida de ida no Morumbi.





Com a janela de transferências oficialmente aberta no dia 1º de junho, o Náutico iniciou suas movimentações para ajustar o elenco visando a sequência da temporada. O primeiro nome que deverá deixar o clube é o do meia Caio Vitor. O atleta foi contratado em definitivo pelo Timbu no mês de março e não faz mais parte dos planos para a sequência da temporada.