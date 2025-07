Conselho Deliberativo do Náutico retira de pauta análise dos descumprimentos do Estatuto pelo poder executivo

[SAIBAMAIS]“Este assunto, que é seríssimo, sendo tratado no Plenário, estava provocando uma instabilidade política no Clube, configurando num custo/benefício negativo, principalmente, neste momento. Agora, passaremos a tratar num grupo interno composto pelos signatários dos requerimentos, Mesa Diretora e Executivo, e, quando necessário, voltaremos com este tema, já mais maduro e, quem sabe, em sede de entendimento”, explicou o primeiro-secretário da mesa diretora, Márcio Borba.

Em compensação da decisão, o presidente do Conselho Aluísio Xavier sinalizou sobre a formulação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) visando o poder executivo alvirrubro. O termo teria o intuito de formalizar os compromissos informais assumidos pelo poder presidido por Bruno Becker.

A reunião ainda contemplou a aprovação da criação de uma classe de sócios especial para Pessoas com Deficiência (PCD). Também no encontro do Conselho o presidente Bruno Becker atualizou novamente os conselheiros sobre a recuperação judicial que vem enfrentando o clube alvirrubro.





Em reunião ordinária na última segunda-feira (9), o Conselho Deliberativo do Náutico decidiu pela retirada da pauta a análise dos descumprimentos do Estatuto por parte do poder executivo do clube. A proposta foi aceita pelo executivo e aprovada por unanimidade.