Confira provável escalação e desfalques do Bahia, adversário do Náutico para confronto decisivo pela Copa do Nordeste

Bahia e Náutico se enfrentam neste sábado (07), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O confronto acontece na Arena Fonte Nova, às 17h30, e será decisivo para a equipe alvirrubra se classificar para a próxima fase da competição. Para a partida, o Tricolor de Aço tem cinco desfalques, devido a lesões e convocação para Data Fifa.

Na última quarta-feira (04), Bahia e Confiança se enfrentaram pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, com a equipe sergipana levando a melhor por 2 a 0. A partida foi marcada pela escalação do time baiano, que poupou o time titular, visando futuros confrontos.





ESCALAÇÃO E DESFALQUES

A escalação titular do Bahia, contra o Náutico, ainda é dúvida, pois ainda resta uma partida antes da parada para o Super Mundial de Clubes da Fifa, por isso o técnico Rogério Ceni escalará pensando em ambas as partidas. Além disso, o comandante não terá cinco jogadores à disposição, são eles:

Luciano Rodríguez (convocado para a data Fifa); Rezende (transição física); Erick (lesionado); Kanu (lesionado); Iago Borduchi (lesionado);





Provável escalação do Bahia- Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo (Fredi) e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor e Michel Araujo; Kayky, Ademir e Tiago.









TEMPORADA

A equipe baiana iniciou a temporada, fazendo 18 pontos na fase de grupos, onde acumulou apenas uma derrota. Em seguida, superou a Jacuipense, perdendo o primeiro jogo e vencendo o segundo. Logo depois, foi campeão estadual superando o seu maior rival, o Vitória, triunfando na Fonte Nova e empatando no Barradão.





Já na Copa do Nordeste, o Bahia iniciou goleando a equipe do Sampaio Corrêa, em Salvador. Na segunda rodada, a equipe baiana empatou contra a Juazeirense e em seguida caminhou para uma sequência de três vitórias seguidas, contra América-RN, CSA e Ceará. A 6ª partida do campeonato regional, foi a recente derrota para o Confiança, utilizando o time reserva. Atualmente, o Bahia está com 13 pontos somados, três à frente do 2ª colocado e com saldo de %2b8 gols.