Com possível retorno e lista de desfalques, confira a provável escalação do Náutico contra o Bahia

Sobre a notícia positiva, o Náutico deverá ter o retorno do atacante Paulo Sérgio no jogo deste sábado. O camisa nove foi desfalque por cinco partidas com uma lesão de grau 2 e tem estimativa de volta para o duelo contra o Bahia.





A dúvida fica para saber se o atleta já será lançado entre os titulares ou inicia a partida no banco de reservas, visto à carência na posição de centroavante da equipe. Bruno Mezenga é um desfalque confirmado por lesão e o único jogador da função passa a ser o jovem Léo Magoh.





Apesar do possível retorno, a lista de desfalques continua grande na equipe alvirrubra. Em relação ao jogo contra o ABC, seguem de fora da equipe por lesão os zagueiros João Maistro, Fagner Alemão e Rayan, os laterais Arnaldo e Luiz Paulo, o volante Renato Alves e o atacante Bruno Mezenga. O jovem Kayon também vive expectativa em retornar no duelo deste sábado.





Um novo desfalque que o Náutico terá na partida é o do atacante Hélio Borges. O jogador está suspenso para o jogo pelo acúmulo de cartões amarelos na Copa do Nordeste. Hélio Borges havia sido titular no último duelo da equipe e seria uma alternativa ofensiva.





Com isso, o técnico Hélio dos Anjos deve repetir uma base da equipe que empatou com o ABC. Com o retorno de Muriel, que estava suspenso na Série C, o sistema defensivo deve se manter o mesmo. O meio-de-campo também não deve sofrer alterações em relação ao que vem jogando, com a possibilidade apenas de Igor Pereira aparecer entre os titulares. O setor de maior mistério fica por conta do ataque. Vinícius deverá retornar ao time titular após se recuperar de lesão, já havia entrado ao decorrer do último jogo, e caso Paulo Sérgio inicie no banco de reservas, o ataque será completado por atletas mais móveis.





Confira a provável escalação do Náutico contra o Bahia:





Muriel, Marcos Ytalo, Índio, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius, Kelvin e Marquinhos (Paulo Sérgio). Técnico: Hélio dos Anjos.





























