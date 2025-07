Com apenas reforços pontuais, Náutico deve fechar janela de transferências sem mais contratações

[SAIBAMAIS]Por enquanto, o Timbu anunciou oficialmente as contratações do zagueiro Mateus Silva e do lateral-esquerdo Raimar, ambos para necessidades latentes no elenco. Mateus Silva chega para uma posição carente na equipe alvirrubra, que vem sofrendo com lesões na temporada. Raimar, por sua vez, chega para a reposição direta a Luiz Paulo, que sofreu grave lesão no joelho e deixou a temporada.





Após as duas contratações julgadas mais urgente, se criou uma expectativa do Náutico seguir no mercado e reforçar mais ainda o plantel para melhorar os resultados na Série C do Campeonato Brasileiro. A expectativa não deve se concretizar e o Timbu deverá seguir com o atual elenco para a sequência da competição nacional.





A próxima janela para contratações já será aberta no dia 10 de julho e é esperado que o clube alvirrubro seja mais agressivo no mercado, dependendo sobretudo da situação na busca pelo acesso na Terceira Divisão.





Com a eliminação na Copa do Nordeste no último sábado (7), o Náutico tem foco total na disputa do Brasileiro e na busca pelo acesso para a Série B. Atualmente, a equipe é apenas a 12ª colocada na tabela da Série C, com 9 pontos conquistados. Neste momento, o Timbu está mais próximo do Z4, 2 pontos na frente, do que do G8, 3 pontos atrás.









Com a oportunidade de reforçar o time em uma janela de transferências extra em meio à temporada, o Náutico foi ao mercado para buscar apenas “reforços pontuais” e não deve mais se movimentar na atual janela, que fecha nesta terça-feira (10).